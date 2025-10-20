Aydın’ın Köşk ilçesinde, Cumayanı Mahallesi yolu üzerindeki bir alan, vatandaşların dikkatsiz ve sorumsuz davranışları nedeniyle ciddi bir çevre kirliliği sorunu ile karşı karşıya kaldı. Bölgede biriken çöpler ve molozlar, hem yolun kullanımını olumsuz etkiliyor hem de çevre sağlığı açısından risk oluşturuyor.

Uyarılara rağmen çöp dökülmeye devam ediyor

Köşk Belediyesi Zabıta Amirliği, söz konusu alana uyarı tabelaları yerleştirdi. Tabelalarda, “Bu alana çöp ve moloz dökmek yasaktır. Cezai işlem uygulanacaktır. Alan 7/24 kamera ile izlenmektedir” ifadeleri yer alıyor.

Ancak bazı vatandaşlar, bu uyarılara aldırış etmeyerek alanı çöp ve molozlarla doldurmaya devam ediyor. Belediye yetkilileri, bölgenin düzenli olarak denetlendiğini ve ihlallerin tespit edildiğinde cezai işlem uygulandığını belirtiyo.

Çevre ve sağlık tehlikede

Yol kenarında biriken atıklar, hem görsel kirlilik oluşturuyor hem de çevre sağlığı açısından risk teşkil ediyor. Vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözümler geliştirilmesini talep ederken, kurallara uymayanlara yönelik cezai işlemlerin artırılmasını istiyor.