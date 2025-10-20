Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Argavlı’daki sulak alanlar, dökülen moloz ve atıklarla dolarken bölgenin ekosistemi ciddi tehlike altına girdi. Uzmanlar, canlı yaşamını yok eden kirliliğe karşı acil önlem çağrısı yaptı.

Sulak alanlar çöplüğe döndü

Söke’ye bağlı Argavlı Mahallesi’nin hemen alt kısmında yer alan sulak alanlar, uzun yıllar boyunca bölgenin biyolojik çeşitliliğini besleyen önemli bir ekosistem olarak biliniyordu. Kuraklığın etkisiyle yaz aylarında kuruyan alanlar, son yağmurlarla birlikte yeniden su tutmaya başlasa da, bu kez farklı bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Doğanın kalbine moloz ve atık dökülüyor

Bölgedeki sulak alanların üzerine kamyonlarca moloz, inşaat artığı ve çeşitli işletmelere ait atıklar dökülüyor. Dökülen atıklar yalnızca doğayı kirletmekle kalmıyor, aynı zamanda yeraltı sularını da tehdit ediyor. Sazlık alanlarda yaşayan kuşlar, sucul canlılar ve memeliler için büyük önem taşıyan bu habitat, hızla yok olma riskiyle karşı karşıya.

“Ekosistem çökmüş durumda”

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, bölgede yaptığı incelemelerde durumun vahametini şu sözlerle aktardı: “En büyük su alanının yarısı dökülen atıklarla dolmuş durumda. Burada yalnızca inşaat molozları değil, çeşitli işletmelere ait kimyasal ve tehlikeli atıklar da var. Bazı maddelerin ne olduğu bile bilinmiyor. Yağmurlarla birlikte bunlar yeraltı sularına karışacak. Bölgede hayvancılıkla geçinenler de zor durumda; hayvanlarını otlatacak alan kalmadı.”

Sürücü, dökülen atıkların çevreye, insanlara ve bölgenin biyoçeşitliliğine vereceği zararların henüz araştırılmadığını belirterek, Sulak Alanlar Yönetmeliği’ne göre bu alanların “diğer sulak alanlar” kategorisinde korunması gerektiğini vurguladı.

Kültürel kalıntılar da gün yüzüne çıktı

Sürücü, incelemeleri sırasında suların çekilmesiyle birlikte bir sütun tanburunun ortaya çıktığını, bu bulgu hakkında Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verileceğini de söyledi.