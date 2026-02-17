Aydın'da KYK yurdunda yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan asansör faciasına ilişkin yargı sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın hayatını kaybettiği olayla ilgili istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını değiştirerek sanıklara verilen cezaları yeniden belirledi.

Zeren Ertaş davasında istinaf kararı: Cezalar artırıldı

Aydın’daki öğrenci yurdunda meydana gelen ve 22 yaşındaki Zeren Ertaş’ın ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin dava, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nde yeniden karara bağlandı. İstinaf sürecinde yapılan incelemeler sonucunda, asansör firmasının yetkilisi Mustafa Büyükyapıcı hakkında verilen hüküm "bilinçli taksir" kapsamına alınarak artırıldı. Mahkeme heyeti, Büyükyapıcı’yı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklar hakkında da farklı hapis cezaları ve beraat onamaları verildi.

KYK yurdundaki feci gece: İhmaller Zinciri can aldı

Hafızalardan silinmeyen acı olay, 25 Ekim 2023 tarihinde, gece yarısı sularında Işıklı Mahallesi’nde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşandı. Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, arkadaşlarıyla birlikte 16 kişilik asansöre bindiği sırada kabin aniden aşağı doğru kaymaya başladı. Yaşanan panik anında asansörden dışarı çıkmaya çalışan genç üniversiteli, kabin ile duvar arasına sıkışarak feci şekilde can verdi. Olay yerinde mahsur kalan diğer 15 öğrenci ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, bu facia kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.

Adli ve idari süreçte yaşanan sıcak gelişmeler

Facianın hemen ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, ihmali olduğu düşünülen isimler mercek altına alındı. Yurt müdürü E.Ç., Bakanlık kararıyla derhal görevden uzaklaştırılarak hakkında müfettiş incelemesi başlatıldı. Adli makamlar ise asansörün bakım ve onarımından sorumlu olan firma sahibi Mustafa Büyükyapıcı ile mühendisler Halil T., Uğur İ. ve Ramazan Halit A.’nın tutuklanmasına karar verdi. İlk hazırlanan iddianamede sanıklar için "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ağır hapis cezaları talep edilmişti.

Yerel mahkemeden istinafa uzanan hukuk mücadelesi

Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada, Mustafa Büyükyapıcı 5 yıl 6 ay hapis cezası almış ve meslekten menedilmişti. Diğer mühendis sanıklar ise 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti. Ancak Ertaş ailesinin avukatları, verilen cezaların yetersiz olduğu ve suçun niteliğinin "olası kast" veya "bilinçli taksir" olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını inceleyerek davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Acılı ailenin adalet haykırışı: "İbretlik bir karar bekliyoruz"

İzmir’deki yeniden yargılama sürecinde söz alan anne Serpil Ertaş, sanıkların hapiste kaldığı sürenin kızının hayatıyla eşdeğer olmadığını vurgulayarak cezaların artırılmasını talep etti. Baba Akın Ertaş ise mahkeme salonunda duygusal bir konuşma yaparak, "Kızımın kanı bu sanıkların elindedir. Verilecek karar öyle bir ibret olmalı ki, bir daha kimse işini ihmal ederek başka canları yakmasın. Bizim hayatımız kararırken, sanıkların geleceğinin düşünülerek indirim yapılması vicdanları yaralıyor" ifadelerini kullandı. Ailenin avukatları da suçun "bilinçli taksir" sınırlarını aştığını savundu.

Mahkeme heyetinin nihai kararı ve kesinleşen cezalar

Duruşma sonunda İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi, kararını oy birliğiyle açıkladı. Mahkeme, asansör firması sahibi Mustafa Büyükyapıcı’nın eylemini "bilinçli taksir" olarak nitelendirerek temel cezayı artırdı. Uygulanan indirimlerle birlikte Büyükyapıcı 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Diğer sanıklar Halil T., Uğur İ. ve Ramazan Halit A. ise 2 yıl 6’şar ay hapis cezası alırken, elektrik mühendisi N.M. hakkında daha önce verilen beraat kararı yerinde bulundu. Bu karar, KYK yurdundaki ihmaller zincirine dair yürütülen hukuki süreçte önemli bir aşama olarak kayıtlara geçti.

