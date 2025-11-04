Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Ticaret Odası (İZTO), geleneksel Türk-İslam sanatlarının zarif örneklerini sanatseverlerle buluşturuyor. “Ustaların Ellerinden” isimli ebru, tezhip ve minyatür sergisi, 3–7 Kasım 2025 tarihleri arasında İZTO Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sergide, ebru ve minyatür sanatına uzun yıllardır emek veren usta sanatçılar Sultan Nagehan Okumuş Öyekçin ve Nedim Sönmez’in seçkin eserleri yer alıyor. Renklerin, desenlerin ve sabrın buluştuğu eserlerde hem geleneksel teknikler hem de çağdaş yorumlar dikkat çekiyor.

Sanatçı Sultan Nagihan Okumuş Öyekçin, sergide yer alan eserlerinde ebru sanatının “suyun üzerinde sabırla yoğrulan bir dua” olduğunu vurguluyor. Öyekçin, klasik motifleri modern bir anlatımla harmanlayarak suyun yüzeyinde adeta zamansız bir denge kuruyor.

Serginin açılışı 3 Kasım Pazartesi günü saat 17.30’da gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 4 ve 6 Kasım tarihlerinde saat 13.00’te düzenlenecek söyleşilerde sanatçılar, eserlerinin üretim sürecini ve sanat anlayışlarını izleyicilerle paylaşacak.

Geleneksel Türk sanatlarının yaşatılmasına katkı sunmayı hedefleyen “Ustaların Ellerinden” sergisi, İzmirli sanatseverleri köklü bir estetik mirasla buluşturuyor.

Sultan Nagihan Okumuş Öyekçin: “Ebru, suyun üzerinde sabırla var olan bir duadır”

Sanatçı Sultan Nagihan Okumuş Öyekçin, sergiye ilişkin değerlendirmesinde, “Ebru suyun üzerinde sabırla var olan bir duadır. Bu sergide hem kendi iç dünyamı hem de geleneğimizin zarafetini yansıtmak istedim. Her desen, geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyor” ifadelerini kullandı.

Öyekçin, eserlerinde klasik ebru geleneğini çağdaş bir anlatımla birleştirerek, suyun yüzeyinde zamansız bir denge yakalamayı hedeflediğini belirtti. Sanatçının eserleri, doğadan ilham alan renk geçişleri ve özgün kompozisyonlarıyla serginin en çok ilgi gören çalışmaları arasında yer alıyor.

Sergi Bilgileri:

Tarih: 3–7 Kasım 2025

Açılış: 3 Kasım Pazartesi, 17.30

Sanatçılarla Söyleşi: 4 ve 6 Kasım, 13.00

Yer: İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu

Adres: Atatürk Caddesi No:190, Alsancak – Konak / İzmir