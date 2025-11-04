Son Mühür/Beste Temel- Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu Baha Orhan ile Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun olan Ece Nur Kervancıoğlu, hayatlarını Gaziantep’in seçkin mekânlarından Shimall Otel’de düzenlenen göz kamaştırıcı bir düğün töreniyle birleştirdi. Eğitim ve kariyer hayatlarının ardından yaşam yollarını birleştiren genç çiftin mutluluğuna, Türkiye’nin iş, siyaset ve akademik çevrelerinden çok sayıda davetli ortak oldu.

Köklü aileler konukları karşıladı

Gaziantep'in köklü sanayi kuruluşlarından Kervancıoğlu Bakır Metal A.Ş.'nin sahiplerinden Murat Kervancıoğlu ve Yasemin Kervancıoğlu çifti ile ulusal ölçekte A Grubu şehir ve bölge plancısı olarak İzmir, İstanbul ve Ankara’da görev yapan Taha Orhan ve Süreyya Orhan çifti, çocuklarının bu özel ve mutlu gününde tebrikleri kabul etti. Aileler, düğün boyunca konuklarıyla yakından ilgilenerek bu anlamlı geceye ev sahipliği yaptı. Her iki ailenin de cemiyet hayatındaki saygın konumu, düğünün katılımcı profilini genişletti ve geceye siyasi ve ekonomik bir ağırlık kattı.

Protokol ve önemli isimler nikah şahidi oldu

Genç çiftin nikah töreni, güçlü tanıklıklarla adeta bir zirveye dönüştü. Gelin Ece Nur Kervancıoğlu'nun nikah şahitliğini; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Kervancıoğlu Bakır Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kervancıoğlu, Akademisyen Prof. Dr. Reşat Kervancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şehit Kamil İlçe Başkanı Fevzi Değimenci, İş İnsanı Ender Ölçal ve İngilizce Öğretmeni Esra Akbaş gibi önemli isimler üstlendi.

Damadın şahitleri arasında ise uluslararası alanda tanınan isimler dikkat çekti. Baha Orhan'ın nikah şahitleri, Dışişleri Bakanlığı görevlisi ve Hindistan Büyükelçisi Fırat Sunel, Yüksek Mimar Mergül Kotil, İş İnsanı Cemil Elmas, damadın amcası İş İnsanı Ömer Orhan'ın yanı sıra, İzmir siyasi ve sivil toplum hayatının önemli figürlerinden EGE-KOOP Genel Başkanı Hüseyin Aslan ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan oldu. Farklı siyasi yelpaze ve meslek gruplarından gelen bu şahitler, düğünün geniş kapsayıcılığını sembolize etti.

Balayı rotası: Singapur ve Bali

Gecede Vakko imzalı gelinliğiyle Ece Nur Kervancıoğlu zarafetiyle, Zegna imzalı damatlığıyla ise Baha Orhan şıklığıyla göz kamaştırdı. Gece geç saatlere kadar süren ve coşkuyla geçen düğün töreninin ardından, genç çift balayı tatili için rota olarak Uzak Doğu'nun egzotik destinasyonlarını seçti. Yenievliler, unutulmaz anılar biriktirmek üzere Singapur ve Bali'ye doğru yola çıktı.