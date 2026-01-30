Tarih boyunca ticaretin, kültürün ve sanatın başkenti olan İzmir, sadece bugünkü modern yapısıyla değil, geçmişten taşıdığı izlerle de dikkat çekiyor. Farklı medeniyetlerin harmanlandığı bu topraklarda şehrin hafızasını tazelemek isteyenler, 'İzmir'in eski adı nedir' sorusunun yanıtını araştırıyor.

İZMİR'İN ANTİK DÖNEMDEKİ ADI: SMYRNA

İzmir'in antik dönemdeki isminin 'Smyrna' olduğu biliniyor. Bu ismin kökeni ise mitolojik bir efsaneye dayanıyor. Rivayete göre şehir, ismini Amazon Kraliçesi Smyrna'dan alıyor. Antik Yunan döneminde Smyrna, bölgenin en önemli liman kentlerinden ve ticaret merkezlerinden biriydi.

ROMA VE OSMANLI DÖNEMİNDE İSMİ DEĞİŞTİ

Smyrna için Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girdikten sonra yeni bir dönem başladı. İmparator Augustus tarafından restore edilen ve yeni imar projeleriyle çehresi tamamen değişen Smyrna, ilk olarak bu dönemde 'İzmir' adıyla da anılmaya başlandı.

Şehrin Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmesiyle birlikte 'İzmir' ismini korunmaya devam etti. Osmanlı döneminde farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, ticaretin canlandığı kozmopolit bir liman kenti olarak büyüyen İzmir, tarihsel önemini sürdürdü.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE İZMİR

Smyrna'dan İzmir'e kadar uzanan bu tarihsel yolculuk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla günümüzdeki halini aldı. Şehir Cumhuriyet döneminde herhangi bir isim değişikliği yaşamadı. İzmir bugün Türkiye'nin en önemli ekonomik ve kültürel merkezlerinden biri konumunda.