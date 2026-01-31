Son Mühür / Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine dayanarak İzmir için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, kent genelinde yer yer etkili olması beklenen sağanakların Salı gününe kadar sürmesinin öngörüldüğü belirtildi. AFAD, olası sel, su baskını ve fırtına riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Gönderilen uyarı mesajında, "MGM’ye göre İzmir’de yer yer şiddetli yağışların Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Sel, su baskını ve fırtına tehlikelerine karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

Pazar sabahtan itibaren kuvvetli fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca Ege ve Akdeniz’de de fırtına beklendiğini duyurdu. Kuzey Ege’de rüzgarın Pazar sabahından itibaren doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra ise güney yönlerinden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi. Güney Ege’de fırtınanın Pazar öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden, Pazartesi günü ise güneybatıdan kuvvetli şekilde esmesi öngörülüyor. Batı Akdeniz’de de Pazar öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batıdan başlayıp akşam saatlerinde doğu ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına oluşturması bekleniyor. Meteoroloji, fırtınanın özellikle deniz ve kara ulaşımında aksamalara yol açabileceğini vurgularken, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.