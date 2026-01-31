Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes’te bulunan İZSU Görece Arıtma Tesisi ile İzmir’in içme suyunun büyük bölümünü sağlayan Tahtalı Barajı’nı ziyaret etti. İçme suyu altyapısına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tugay, baraj doluluk oranları ve arıtma süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yaşanan bulanıklığın, yoğun ve kısa süreli yağışlardan kaynaklandığını ve geçici bir durum olduğunu belirten Cemil Tugay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim için çok önemli olan Tahtalı Barajı’nda suyun çekildiği kulenin olduğu noktadayız. Biraz önce de arıtma tesisini ziyaret ettik. Su istediğimiz seviyede değil. Yağmurlar oluyor ama barajın dolması daha uzun süre yağmur yağmasını gerektiriyor. Yoğun yağışlarla birlikte gelen toprak kirlilik yarattı ve arıtma tesisinin sıkıntı yaşamasına neden oldu. Arkadaşlarımız yaptıkları ölçümlerle suyu takip ediyorlar, belli bir seviyeden sonra arıtma tesisi eski kapasitesine kavuşacak. Geçici olarak su kesintisi yapılması gerekti. Onun nedeni bu aslında. Suda arıtmanın hızını aşan bir kirlilik vardı"

Ramazan ayında su kesilmeyecek

"Daha önce ağaçların toprakta suyu tutması, olağan dokunun bozulmasıyla daha fazla erozyonun oluşması, suyun daha fazla kirlenmesine neden oldu. Böyle birbirine bağlı konular yaşanıyor. Ama bu yağışlar devam ederse inşallah bu sene su sorunu yaşamayacağız diye düşünüyoruz. Başından itibaren hep tedbirli olalım diye planlar yaptık ve ona göre hareket ettik ama beklediğimiz yağışlar olursa önümüzdeki günlerde su kesintisi yapılmayacak. Ramazan ayında zaten suyu kesmeyelim diye bir karar vermiştik"

5,51 seviyesine çıktı

Cemil Tugay, ardından Yeniköy Mahallesi’ne giderek vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinledi. Bu arada İzmir’de son günlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 0,14’ten yüzde 5,51’e yükseldiği bildirildi. Metrekareye 80 kilogramın üzerinde düşen yağışların, uzun süredir kuru olan dere yataklarında biriken toprak ve çamuru baraja taşıdığı; baraj tabanının toprak zemin halinde kalmasının da bulanıklığı artırdığı ifade edildi.