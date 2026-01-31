Son Mühür / Atakan Başpehlivan Genel kurulunda çeşitli gerginliklere ve polemiklere sahne olan İzmir Galericiler Esnaf Odası’nın (İZOTO) seçimleri sonuçlandı. Mevcut başkan Zafer Dursun ve İESOB Başkanı Yalçın Ata’ya yakınlığıyla bilinen Ethem Hiçüşenmez’in yarıştığı genel kurulu kırmızı listeyle seçime katılan Ethem Hiçüşenmez kazandı.

Ethem Hiçüşenmez: Büyük bir yük aldığımızın farkındayız

Zafer Dursun’un beyaz listesinin 231 oy aldığı, kırmızı listenin ise 435 aldığı genel kurulun ardından konuşan ve büyük bir yük aldıklarının altını çizen Ethem Hiçüşenmez, “Büyük bir yük aldığımızın farkındayız, ekibimizle hizmet için geliyoruz herkese teşekkür ediyoruz, sağlıkla kalın hoşça kalın.” ifadelerini kullandı.

Yalçın Ata'ya yakın bir isim daha genel kurulu kazandı

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından zafer konuşmasını yapan Ethem Hiçüşenmez, salondaki destekçileri tarafından uzun süre alkışlandı. Konuşmanın tamamlanmasıyla birlikte Hiçüşenmez’e destek veren grup, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ve Hiçüşenmez lehine sloganlar atarak seçim başarısını kutladı. Bu sonuçla beraber İESOB Başkanı Yalçın Ata'nın, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek birlik seçimleri öncesi önemli bir zafer kazandığı belirtildi.

Ethem Hiçüşenmez'in listesinde şu isimler yer aldı: