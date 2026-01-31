İzmir’in Urla ilçesinde, Sıra Mahallesi Soğanlı Sokak’ta devam eden bir inşaat çalışması, alınmayan önlemler nedeniyle çevredeki yapı ve yolları tehlikeye attı. Temel kazısının başlatıldığı alana bitişik taşınmazlarda derin çatlaklar oluşurken, sokaktaki yol da büyük bir gürültüyle çöktü.

‘Güvenlik tedbiri alınmadı’ iddiası

İddialara göre, kazı öncesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadı. Oluşan hasarın ardından inşaat şirketi, kazı çevresine serpme beton dökerek önlem almaya çalıştı. Yağışlı havalarda yapıların zarar görmesini engellemek amacıyla ise geçici olarak naylon brandalar kullanıldığı gözlendi. Mahalle sakinleri, uygulanan önlemlerin yetersiz olduğunu ifade etti.

“Hepimiz tek odada yatıyoruz”

Evinde ciddi hasar meydana gelen 42 yaşındaki Tuncay Dolu, firmayı kazı çalışmalarının yağışlı günlerde yapılmaması konusunda uyarmalarına rağmen dikkate alınmadıklarını belirtti. Dolu, evinde oluşan çatlaklar nedeniyle ailesiyle birlikte büyük korku yaşadıklarını söyledi: "İnşaat yüzünden evimde derin çatlaklar oluştu. Korkudan evde rahat uyuyamıyoruz. Yağmurdan sonra yol çöktü. Evdeki çatlakların hepsi temel kazısından sonra oluştu. Bize ‘yol çöktüğü için çatlaklar oluştu’ diyorlar ama durum böyle değil. Babam KOAH, annem diyabet hastası. Hepimiz tek odada yatıyoruz. Binamızın çökmesinden korkuyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

Mahalle sakinleri, yaşananların hem can hem de mal güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep etti. Yetkililerin olay yerinde inceleme başlatması bekleniyor.