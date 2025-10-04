Bir dönem eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde kalan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yeniden gündemde. Polat’ın sosyal medya hesabında “Sanatçı” ibaresini kullanması, sanat dünyasından tepkiler aldı.

Tamer Levent: “Sanatçılık tanımı yapılabiliyor mu?”

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Tamer Levent, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçı kavramının içinin boşaltılmasına tepki gösterdi. Levent, şu ifadeleri kullandı:

“Sanatçı kelimesi meslek ismi olarak kullanıldığında, bunu duyan kişi o mesleğin ne olduğunu anlıyor mu? Tanımı yapılabiliyor mu? Özlük hakları belirlenmiş mi? Benim bildiğim, sanatçı olabilmesi için insanın bir mesleği olmalı ve o mesleği sanat olarak yapma felsefesini benimsemiş olmalı.”

“Sanat bitmeyen bir yolculuktur”

Levent açıklamasında, sanatın sadece bir unvan ya da sıfat olmadığını vurgulayarak, “Sanat başı sonu olan bir meslek değildir ki… Bitmeyen bir yolculuktur, kuşaktan kuşağa aktarılan bir felsefedir” dedi.

Sanat camiasında yankı uyandırdı

Dilan Polat’ın kendisini “sanatçı” olarak tanımlamasına yönelik eleştiriler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sanat camiasından birçok isim, sanatçılığın derin bir birikim ve felsefe gerektirdiğini belirterek Tamer Levent’in açıklamalarına destek verdi.