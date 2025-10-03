Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2025’te Şişli Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşen Manifest konseri sırasında sahnede yapılan dans ve performanslara yönelik “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Grup üyeleri, savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

Konser görüntülerine erişim engeli

Söz konusu konserin görüntülerine ise “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti. Bu süreçte grup üyelerinin konserleri tek tek iptal edilmiş, Türkiye turnesi de tamamen rafa kalkmıştı.

Turneler iptal edildi, grup sessizliğe büründü

Manifest, yaşanan hukuki sürecin ardından uzun süre kamuoyundan uzak durdu. Hem Türkiye turnesinin iptali hem de sahne yasakları nedeniyle grubun geleceği tartışma konusu olmuştu.

Winx Club iş birliğiyle geri döndüler

Bir süredir ortalarda görünmeyen Manifest grubu, şimdi sürpriz bir iş birliğiyle yeniden gündeme geldi. Grup, çocukluğun popüler çizgi dizisi Winx Club ile birlikte “Rüya” isimli şarkıyı hazırlayarak müzikseverlerle buluşturdu.

Sosyal medya ikiye bölündü

Manifest’in yeni şarkısı ve klibi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Bir kesim şarkı ve klibin alaksız olduğunu savunurken, bir kesim ise beğendiklerini dile getirdi.