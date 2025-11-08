Son Mühür - Hülya Avşar, Müjde Ar, Sibel Can ve Gülşen Bubikoğlu gibi isimlerle birçok projede rol alan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Salih Güney, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi. 80 yaşındaki oyuncu, doktor kontrolüne gittiğini belirterek KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) teşhisi aldığını açıkladı.

Usta oyuncu, hastalığının kaynağını uzun yıllara dayanan sigara alışkanlığına bağladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım bir baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum."

''Hala görüşüyoruz''

Hürriyet’in haberine göre, Yeşilçam döneminin önemli isimlerinden Salih Güney, eski dostlarıyla ilişkilerinin hâlâ devam ettiğini belirterek, "Karşılaştığımız zaman bıraktığımız yerden başlıyoruz. Nebahat Çehre ve Hülya Avşar'la hâlâ görüşüyoruz. Azaldık ama Yeşilçam birbirini sever. Ne kıskançlık ne de saygısızlık olur, o yüzden efsanedir. Kimseyle küslüğüm yok." dedi.