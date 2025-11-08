Son Mühür - 68 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan (26) ile 28 Ağustos’ta Yeniköy’deki evinde dünyaevine girmişti. Çiftin, evlilik öncesinde bir evlilik sözleşmesi imzaladığı da ortaya çıkmıştı. Altıncı kez nikâh masasına oturan Erbil, katıldığı “Ne Hissettin?” programında "Bütün eşlerini aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" sözleriyle dikkat çekti. Erbil’in bu sözleriyle 2001 yılında evlenip 1,5 yıl sonra ayrıldığı Sedef Altuntaş’ı kastettiği öne sürüldü.

Mehmet Ali Erbil'in evlilik hayatı

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Kamiloğlu ile yaptı ve bu evlilikten 16 Nisan 1982’de kızı Sezin dünyaya geldi. Çift 1985’te boşandı ancak daha sonra yeniden evlendi; ikinci deneme de kısa sürede sona erdi. Erbil, 20 Ağustos 1989’da Nergis Kumbasar ile evlendi ve 2 Aralık 1995’te kızları Yasmin doğdu. Bu evlilik de yedi yılın ardından bitti. Dördüncü evliliğini 2001’de kendisinden 25 yaş küçük Sedef Altuntaş ile yapan Erbil’in bu birlikteliği 1,5 yıl sürdü. Beşinci kez 30 Nisan 2005’te Tuğba Coşkun ile evlenen Erbil’in, 3 Temmuz 2006’da oğulları Ali Sadi dünyaya geldi. Ancak çift, 2011 yılında yollarını ayırdı.