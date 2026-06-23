Son Mühür/ Osman Günden- Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis üyelerinin sonrasında ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü bir zirve gerçekleştirmişti.

Tugay’ın partiden istifa ederek yola bağımsız devam edeceği konuşulurken, Tugay'ın nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusuydu.

Son Mühür'e "İstifa etme gibi bir durumum olamaz" demişti

Cemil Tugay, 10 Haziran Çarşamba günü Son Mühür'ün "Tugay Cuma günü istifa edecek" diye konuşuluyor sorusuna da yanıt vererek "İstifa etme gibi bir durumum olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

"Küt diye AK Parti’ye de geçebilir"

Aradan geçen 8 günün sonrasında Tugay, 18 Haziran Perşembe günü CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Gündem Masası'nda bu hafta gündemdeki bu konu ele alındı ve usta kalem Hasan Çölmekçi sürece dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

Ahmet Hakan, yazdığı köşe yazısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Hiç tanımıyorum Cemil Tugay’ı. Hayatımda bir kez olsun karşılaşmadım kendisiyle, merhabam yok.

Uzaktan, şöyle çok uzaktan bakınca bende bıraktığı izlenimleri yazıyorum: Ne zaman ne yapacağı belli olmayan biri gibi geliyor bana. Her an Ekrem’in fedaisi de olabilir, ‘küt’ diye AK Parti’ye de geçebilir.

Aşırı uzlaşmacıyken bir anda müthiş köktenci olabilir. İmbatlı, mehtaplı yumuşak bir şarkı söylerken aniden sert bir marşa dönebilir. Örgütsel disiplin içinde ilerlerken ‘pat’ diye bireysel takılabilir. Bende bıraktığı izlenim bu."

"Altına imzamı atarım"

Yayında Ahmet Hakan'ın sözlerine değinen usta gazeteci Hasan Çölmekçi, "Ahmet Hakan'ın söylediklerinin altına imzamı atarım. Çünkü ben bunları yaşadım baktığınız zaman ertesi gün tam tersi olabilen bir isim.

İtalyan Konsolosluğu'nun kutlandığı gece istifa edecek misiniz diye sorduğumuzda bize demişti ki 'Hayır istifa etmiyorum, partimdeyim, CHP'de mücadelemi sürdüreceğim.

Beni buradan disipline verip kimse atamaz, atmaları zor.' Tugay bunları 10 Haziran'da söylemişti bugün 23 Haziran, yaklaşık 2 hafta önce bunları söyleyen adam geçen hafta Perşembe günü istifa etti.

"Tugay'ın bir günü bir gününe benzemiyor"

Yani bize konuşmasından 8 gün sonra istifasını verdi. 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' derler ya, aynı şey. Ahmet Hakan'ın söyledikleri birebir uyuyor. Cemil Bey'in bir gün yaptığı bir gününe benzemiyor.

Bir ara dediği gibi İzmir için uzlaşmacıydı, bakanlarla görüşüyordu, biz de alkışlamıştık, başka bir gün çıkıp o bakanların aleyhine konuşuyor. Biraz tutarsız olmaya başladı son günlerde, bilmiyorum baştan da böyle miydi." ifadelerini kullandı.

Çölmekçi sözlerine şu şekilde devam etti: "Sanki Özgür Özel'den bilgi almış gibi istifası Genel merkezin bilgisi dahilindeymiş gibi konuştu. İstifa ederek ön mü almaya çalışıyor?

Başka bir şey mi yapmaya çalışıyor? Daha önce Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için bir hafta boyunca Ankara'da genel merkezin kapısında durduğunu biliyorum.

Özel kazandıktan sonra adaylar açıklanacağı zaman Karşıyaka Belediye Başkanı olarak gidip 1 hafta boyunca aday olabilmek için kapısında bekledi ve 'Ben bu adaylığı almadan gitmeyeceğim' dedi ve yapıldı da.

"AK Parti'den yeşil ışık alsaydı çoktan geçmişti"

Bir gazeteci olarak tahminim şu yönde; eğer AK Parti'den bir yeşil ışık alsaydı herhalde çoktan geçmişti. 1 Temmuz'da dava var, ne olacağını bilmiyoruz, belki başkanlığı düşecek.

O zaman Özelciler mi seçecek başkan vekilini, yoksa başkan vekili şu anda kalan CHP'liler arasından mı olacak? Bir de o var." dedi.

"Bir insan kredilerle ilgili görüşmeler yapmak için eşini götürür mü?"

Çölmekçi, Tugay'ın Londra ziyaretine dair de değerlendirmelerde bulunarak, "Cemil Bey'in doğum günü 13 Haziran'dı.

13 Haziran'da doğum gününü kutlamak için 1-2 gün sonra bildiğim kadarıyla Londra'ya gidiyor. Kızı orada okuyor ama açıklaması şu şekilde: 'Kredilerle ilgili görüşmeler yapmak için gittim.'

Yanında eşi de var. Bir insan kredilerle ilgili görüşmeler yapmak için eşini götürür mü? Eşiyle birlikte gidiyor, kızı da orada okuyor ve doğum günü kutluyorlar; gayet normal. Ama sen kredi görüşmesine gittim deyip oraya doğum günü kutlamaya gittiysen bu farklı." diye konuştu.

"Tugay İZBB Başkanı olarak sorulara tek tek cevap vermeli"

Gazetecilerin Tugay'ın nerede olduğuna dair merakından da bahseden Hasan Çölmekçi, "Gazeteciler Tugay'ın bu kadar bavulla neden hala orada olduğunu soruyor.

Orada değil mi bilmiyorum ama il başkanlığına giriliyor açıklama yok, başkan yok ortada; Zoom toplantısı yapılıyor, başkan yok ortada.

Şu an bir boşlukta yüzer gibi dengesiz bir durumda ne yapacağını şaşırmış, rüzgarın götürdüğü bir yerde gibi sanki.

Ya da aklında bir şey mi var? 1 Temmuz'da bir şey mi çıkacak diye korkuyor, yoksa başka bir şeyden mi korkuyor?

Soruyoruz, gazeteci olarak sadece bunları merak ediyoruz. Tugay da İZBB Başkanı olarak bu sorulara tek tek cevap vermeli.

'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' denildiği zaman 'Siz hainsiniz, yalancısınız, terbiyesizsiniz' diye gazetecilere söylüyor.

Soruyorlar, sadece geçmeyeceğim dersin olur biter. Bunları sormaları normal değil mi? Bir şeyler biliyor demek ki gazeteciler ki soruyorlar" ifadelerini kullandı.