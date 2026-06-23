Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, tartışmalı karar sonrası ikinci kez İzmir’e geliyor. Daha önce kararın hemen ertesinde kente gelen Özel, burada yaptığı açıklamalarda vatandaşa ve partide genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenmişti. Kılıçdaroğlu’na ‘2 milyon sandıkla seçime gidelim’ çağrısı yapan Özel’e beklediği yanıt gelmedi. Mutlak butlanın ardından ikinci kez İzmir’e gelecek Özel’in programı da netleşti.

Daha önce cuma günü kente gelmesi beklenen Özel’in İzmir programında takvim değişikliğine gidildi. Buna göre; cuma günü gerçekleştirileceği duyurulan ziyaretin ertelendiği ve Özel’in 29 Haziran Pazartesi günü kentte olacağı öğrenildi.

Programında neler var?

İzmir mesaisine Küçük Menderes bölgesinden başlaması beklenen Özel, burada ilk olarak vatandaşla bir araya gelecek. Özel daha sonra kent merkezinde programına devam edecek. Gündoğdu Meydanı’nda İzmirlilere sesleneceği mini bir miting yapması planlanan Özgür Özel, buradaki hitabının ardından Kordon’da yürüyecek. Özel’in daha sonra görevden alınan eski İl Başkanı Çağatay Güç’ün faaliyete geçirdiği yeni ofisi ziyaret ederek programını sonlandıracak.