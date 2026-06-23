Son Mühür/ Osman Günden- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan WhatsApp yazışmaları İzmir kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Aynı zamanda Menderes’te tarım arazilerinin üzerine inşa edilen yapılar, yeni depo projeleri ve kaçak yapı iddiaları da gündeme taşınmıştı.

Çiçek: "Kasıtlı bir manipülasyondur"

İddialar gündemdeki yerini korurken, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten yazılı bir açıklama gelmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Çiçek şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, yapay zeka/bilgisayar teknolojileri kullanılarak yapılan ve şahsımı hedef alan gerçekdışı WhatsApp konuşmalarının bazı çevrelerce kamuoyuna yansıtılması kasıtlı bir manipülasyondur. Tamamen kurgudan ibaret olan üzerinde açıkça oynanmış dijital birer kumpas ürünü olduğu açıkça görülmektedir. Şahsımın, çalışma arkadaşlarımın ve belediyemizin kurumsal itibarını zedelemeyi amaçlayan bu ahlaksız yöntem, bu işten menfaat elde etmeye çalışan bir takım kişi veya kişilerin düştüğü acizliğin en net göstergesidir. Bu çirkin tezgahı kuranlardan, yayanlardan ve arkasındaki güçlerden yargı yoluyla en ağır şekilde hesap soracağımı, gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarım."

"Menderes'ten o kadar çok ihbar ve şikayet geliyor ki"

Gündem Masası'nda Menderes'teki olaylara da değinen usta gazeteci Hasan Çölmekçi, süreç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çölmekçi, "Menderes Belediye Başkanı yapay zeka olduğunu söyledi. Kendisinin yazmadığını söyledi ama o içinde geçenlerin çoğu gerçek.

Yani gerçek derken şu; orada olan şeyler. Olan olayları sanki başkan biriyle, sevgilisiyle konuşuyormuş gibi yazıyor.

Ama baktığın zaman orada herkesin elinde bir dosya var, bekletiyor. 'Sen beni satarsan ben seni satarım.' Çünkü Menderes'ten o kadar çok ihbar ve şikayet geliyor ki daha 2 gün önce İstanbul'da bir iş adamı adliyeye dilekçe verdi.

"Daha önce de imar müdürü ayağından vuruldu, belediye başkanı dövüldü"

'Ben buraya 2 kez rüşvet verdim, ikisinde de dolandırıldım. Bizim her şeyimiz yasal, imza atmak için masada bekletip bizi zor durumda bırakıyorlar' diyorlar ' diye.

Orada bir otel yapacakmış, çoğu şey yasal daha önceden eski bir bina varmış, eski binanın ruhsat yenilemesini yapmış.

Her şeyi yapmış ama iddiasına göre masada bekletiliyor. Daha önce de imar müdürü ayağından vuruldu, belediye başkanı dövüldü yani durulmuyor ve ihbar çok."

"Özel'in olduğu dönem genel merkez kılını kıpırdatmamış"

Çölmekçi açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Daha önce Menderes şikayet edilmiş genel merkeze; aynı Uşak gibi. Uşak 1 yıldır şikayet ediliyormuş ama genel merkez kılını kıpırdatmamış.

Özgür Özel'in olduğu dönem şikayetler geliyor. Adamlar vuruluyor, dövülüyor, şikayetler geliyor ama Özel ekibi hiçbir şey yapmıyor. Bakalım Kılıçdaroğlu bu belediye için ne yapacak?

"Şu anda Menderes Belediyesi'nde büyük bir soruşturma var"

Aynı zamanda bu belediyeye 2 hafta önce jandarmalar gidiyor, yapı, imar, bu tür dosyaları alıp götürüyor. Şu anda Menderes Belediyesi'nde büyük bir soruşturma var.

Bu da şikayetlerin bolluğundan; rüşvet, irtikap almış başını gidiyormuş Menderes Belediyesi'nde. Burada bir belediye başkan yardımcısının ismi geçiyor ve o başkan yardımcısının yazışmalarda ismi var, o da diyor ki; 'Benim dosyalarım var onda, beni patlatabilir' diyor. Bu iddialar, onun yazışmaları olmasa bile doğru iddialar olarak görünüyor."

"Menderes'ten çok ağır şeyler çıkacak"

Bölgedeki imar hareketliliğinin Menderes’i nasıl büyük bir rant merkezine dönüştürdüğünü, yaşananların yalnızca bir iddiadan ibaret kalmayıp adli süreçlere kadar uzandığını anlatan Hasan Çölmekçi,

"Menderes İzmir'in en bakir, gelişmeye yakın alanlarından biri; hem sahili hem tarım alanı olarak. İmar konusunda şu an buralara bir akım var. Bu akım rant oluşturuyor.

Bu otelci dediğimiz kişi bir kez 45 bin dolar, bir kez 400.000 dolar para vermiş. Paralar az buz değil. 400.000 dolar 4 x 4 = 16. Tarifeler belli olmuş. Rüşvet vermek de almak da suç.

Kendini yakacak derecede iş adamı gidiyor, savcılığa başvurarak 'Ben rüşvet verdim' diyor. 'Orayı alabilmek için verdim ama beni kandırdılar, dolandırdılar' diyor. Bu yüzden 16 gün hapis yattım diyor. Menderes'ten çok ağır şeyler çıkacak." diye konuştu.