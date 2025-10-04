SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Rüya Gibi" dizisinin çekimleri İstanbul’da hız kesmeden devam ediyor. Yapımını TMC Film, yapımcılığını ise Erol Avcı’nın üstlendiği proje; güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle şimdiden merak konusu oldu.

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin senaryosu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Selim Demirdelen oturuyor.

"RÜYA GİBİ"NİN KONUSU

İstanbul’un arka sokaklarında kuaförlük yapan Aydan (Seda Bakan), bir anda kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Ancak bu yeni hayatın gölge patronu, hakkında kimsenin hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir’dir (Uğur Güneş). Aydan, Emir’in dünyasına ayak uydurmaya çalışırken; zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş asi ruhlu Çiğdem (Ahsen Eroğlu) ile başı derde girer.

Öte yandan, Emir’in peşine düşen cesur komiser Efe (Emre Bey), yolu Çiğdem ve Aydan’la kesişince olaylar daha da içinden çıkılmaz bir hâl alır. Aydan tüm bu karmaşada, en büyük desteği can dostu manikürcü Fiko’dan (Şebnem Bozoklu) alırken, geçmişten gelen bir başka sorun ise karşısına çıkar: Aydan’ın yeni hayatını hazmedemeyen eski eşi, yetenekli ama başına buyruk kuaför Tarık (Celil Nalçakan).

Yüksek tempolu hikâyesi, dramatik unsurları ve karakter çatışmalarıyla dikkat çeken "Rüya Gibi", SHOW TV’nin iddialı projeleri arasında yerini almaya hazırlanıyor.