Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Ramazan ayının çarşı esnafına ekonomik yansımaları ile ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendiremelerde bulunarak, özellikle Orta Doğu’da devam eden savaş ortamınının esnafı ve vatandaşı ciddi anlamda olumsuz etkilediğini savundu.

Semih Girgin: İnsanlar artık kiloyla aldıkları ürünleri adet bazında almaya başladı

Ramazan bereketinin henüz esnafa gelmediğini belirten ve çarşının son derece sakin olduğunu vurgulayan İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, insanların eskiden kiloyla aldıkları ürünleri artık adet bazında satın aldıklarını belirterek, “Bence henüz Ramazan bereketi kendisini göstermedi bayramı bekliyoruz. Tarihi Kemeraltı Çarşısı şu an çok sakin.

Bu durumda tabii ki savaşın getirdiği bir durumda var. Herkesin bununla ilgili fikrinin olduğu ve tasvip etmediği bir süreç yaşanıyor. O yüzden üzüntümüz büyük ancak çarşının kazancına yansıyor. Ramazan bereketi dediğimiz bir hareket var özellikle havra sokağında insanlar mecburen mutfağıyla ilgili ocağıyla ilgili alışverişini yapıyor. İnsanlar artık kiloyla aldıkları ürünleri adet bazında almaya başladılar, fazla fazla alıp yığın yapma imkanları artık yok.” diye konuştu.

"Savaşın getirdiği o rüzgar bizi çok etkiliyor"

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Orta Doğu’da başlayan savaş ortamının esnafı ve vatandaşı maddi olarak çok ciddi etkilediğini aktaran Başkan Girgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kafelerde ramazanın getirdiği bir durağanlık var. Yeni yeni artık lokantalar artık iftara kalmaya başladı. Daha önceden çarşı 5 buçuk, 6 denildi mi kapanıyordu.

Havalar iyi gidiyor, insanlar oruçlarını rahat tutabiliyorlar. Çarşı olarak biz ramazana çok sakin başladık, hareket sağlanması çok değerli ancak savaşın getirdiği o rüzgar bizi çok etkiliyor. Dolar ve altının hayatımıza yatırım aracı olarak girdiği süreçte ne olacağını öngöremiyoruz, herkes elindekini saklamaya çalışyor, biz şu an sakin gidiyoruz. Ramazan bayramı insanların rahatladıkları bir aydır ama biz ne olacağını bilemiyoruz.”