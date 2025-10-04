Son Mühür/Merve Turan- Ünlü pop sanatçısı Lara, beyninde tespit edilen kitle nedeniyle sürdürdüğü tedavi süreciyle ilgili son durumu açıkladı. Açılış töreninde konuşan sanatçı, tedavi sürecinde yaşadığı kilo kaybına dikkat çekerek, “Sürecimiz devam ediyor, ilaçlarımı düzenli kullanıyorum. Sağlık her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

Müzik kariyerinde dönüm noktaları

2000’li yıllarda müzik listelerinde büyük çıkış yapan Lara, “Adam Gibi Adam” ve “Katmer” gibi şarkılarla pop müzik sahnesinde adını duyurmuştu. Sanatçı, müzik kariyerine devam ederken, hayranları tarafından uzun yıllardır ilgiyle takip ediliyor.

Evlilik ve yaşamı

Geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen Lara, bir süre eşinin ülkesi İran’da yaşamıştı. Daha sonra Türkiye’ye dönen sanatçı, özel hayatıyla da gündemde kalmayı sürdürdü.

Tedavi sürecinde güncel durum

Lara, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada sağlık sorunları yaşadığını duyurmuş ve yapılan tetkiklerde beyninde bir kitle tespit edildiğini belirtmişti. Kısa süre sonra kitlenin iyi huylu olduğu açıklanarak sevenlerini bir nebze rahatlatmıştı.

Açılış töreninde ise tedavi sürecindeki gelişmeleri paylaşan sanatçı, özellikle kilo kaybının kendisini zorladığını dile getirdi. Lara, “Son dönemde 12-13 kilo verdim. Son 4-5 günde tekrar 2 kilo kaybettim. Herkes sağlığına dikkat etsin” şeklinde konuştu.