Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür ekranlarında yayınlanan Gündem Masası programında kent gündeminin öne çıkan başlıkları masaya yatırıldı. Tunç Erciyas moderatörlüğünde, gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan’ın katıldığı Gündem Masası programında İzmir’in su güvenliği, altyapı sorunları, körfez kirliliği ve halk sağlığını ilgilendiren riskler hakkında son dönemlerde ortaya çıkan iddialar bir kez daha gündeme geldi. Programda, önceki gün kamuoyuna yansıyan Tahtalı Barajı’na lağım suyu karıştığı iddiaları görüşülürken; kent altyapısına ilişkin uyarılar da yapıldı.

Tahtalı Barajı iddiası kentte endişe yarattı

İzmir’in ana içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı hakkında gündeme gelen iddiaların kamuoyunda büyük kaygı yarattığını belirten Daştan, “Tahtalı’ya lağım suyunun karıştığı ve bakanlık tarafından ceza kesildiği iddiası kamuoyuna yansıdı. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı" ifadelerini kullandı. Su güvenliği gibi kritik bir konuda gecikmenin güven kaybına yol açabileceğinin de altını çizen Daştan, “Bu konuda ne olursa olsun halkın bir an önce bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü lağım suyundan bahsediyoruz" mesajı verdi.

Halk sağlığı riski: “Salgın tehlikesi doğabilir”

Usta gazeteci Hasan Çölmekçi de suyun yalnızca içme amaçlı değil günlük yaşamın her alanında kullanıldığını hatırlatarak ciddi sağlık risklerine işaret etti. Çölmekçi “İnsanlar belediyenin açıklamasına güvenip o suyu içiyor. Kaynatsanız bile bakteri riski kalabilir. Çocuklar içebilir. Yemekte, çayda, bulaşıkta kullanılıyor. Allah korusun bir salgın riski doğabilir" dedi.

"Birçok noktada lağım denize akıyor"

Programda İzmir Körfezi’ndeki kirlilik ve altyapı sorunları da gündeme geldi. Çölmekçi, saha gözlemlerine dayanarak şu ifadeleri kullandı: “Birçok noktada lağım denize akıyor. Borular gizlenmiş durumda. Eğilip baktığınızda denize bırakıldığını görebilirsiniz.”

"Vatandaş yol ister, temizlik ister..."

“Vatandaş belediyeden yol ister, temizlik ister, temiz hava ister" sözleriyle açıklamalarını sürdüren Çölmekçi, "Körfez kokuyor, yollar bozuk, altyapı yetersiz. Eğer bu beklentiler karşılanmıyorsa yerel yönetimler kendini sorgulamalı" diye konuştu.

Midye tüketiminde sağlık riski uyarısı

İzmir'de midyelerde tespit edilen Hepatit A ve Norovirüs kamuyonun gündemine oturmuş, uzmanlar konuyla ilgili ciddi sağlık riskleri doğurabileceği konusunda uyarılarını sıralamıştı. Bilim insanlarının açıklamalarını hatırlatarak uyarıları da paylaşan Daştan, "Uzmanlara göre, midyede bulunan Hepatit A karaciğer iltihabına ve sarılığa neden olabiliyor. Norovirüs ise son derece bulaşıcı olup kusma ve ishale yol açabiliyor” ifadelerinde bulundu.