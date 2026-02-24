Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve kentin su kaynaklarına yönelik ortaya atılan iddialara sert bir yanıt verdi. Tahtalı Barajı havzasına atık su deşarj edildiği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yıldır, bu tür dezenformasyonların toplumun huzurunu bozmayı hedefleyen bir siyaset anlayışının ürünü olduğunu ifade etti.

İddiaların perde arkası ve teknik gerçekler

Şehrin su ihtiyacını karşılayan kritik kaynaklardan biri olan Tahtalı Barajı üzerinden yürütülen tartışmalara açıklık getiren Dr. Zafer Levent Yıldır, Gaziemir Sarnıç bölgesindeki yağmur suyu kanallarının kanalizasyon hatlarıyla hiçbir bağlantısı bulunmadığını kesin bir dille belirtti. Bölgedeki derelere ulaşan suyun tamamen doğal yağış kaynaklı olduğunu dile getiren Yıldır, bu suyun kirli atık suymuş gibi servis edilmesinin iyi niyetten uzak bir yaklaşım olduğunu söyledi. Teknik detayları da paylaşan Başkan Vekili, Sarnıç Plevne Caddesi üzerindeki atık su terfi merkezinin işleyişine değinerek, suların yaklaşık 750 metre mesafedeki belirlenmiş kanalizasyon bacalarına güvenli bir şekilde taşındığını açıkladı.

Cezai işlem ve şeffaf denetim süreci

Kamuoyunda dolaşan asılsız iddiaların bir parçası olan "ceza kesildi" haberlerine de değinen Yıldır, 2 Şubat 2026 tarihi itibarıyla İZSU Genel Müdürlüğü’ne tebliğ edilmiş herhangi bir cezai yaptırımın bulunmadığını net bir şekilde duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun tüm operasyonlarını bilimsel veriler ve yasal mevzuatlar çerçevesinde yürüttüğünü hatırlatan Yıldır, halk sağlığının her türlü siyasi mülahazanın üzerinde tutulduğunun altını çizdi. Şebekeye verilen içme ve kullanma suyunun "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" standartlarına tam uyum sağladığı, kurumun öncelikli çalışma prensibi olarak korunduğu belirtildi.

Sürekli kontrol ve güvenli içme suyu vurgusu

İzmir genelinde su kalitesinin korunması adına yürütülen denetim mekanizmalarının işleyişi hakkında bilgi veren Dr. Zafer Levent Yıldır, kentin 80 farklı noktasından düzenli olarak numuneler alındığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen bu analizlerin sonuçlarının, İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde halkla paylaşıldığını ekledi. Tahtalı Barajı ve Gaziemir bölgesine ait verilerin suyun güvenilirliğini tescillediğini belirten Yıldır, hemşehrilerine seslenerek bilimsel temelden yoksun, endişe yaratmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, paylaştığı bir görüntüyle kentin en önemli su rezervlerinden biri olan Tahtalı Barajı havzasına kanalizasyon suyunun karıştığını öne sürmüştü. Atmaca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan teknik incelemeler ve laboratuvar analizleri sonucunda; Sarnıç Hürriyet Mahallesi’ndeki pompa istasyonundan dereye akan suyun kentsel atık su standartlarına uymadığının tescillendiğini ifade etmişti. Söz konusu kirlilik nedeniyle İZSU’ya 839 bin 122 TL tutarında idari para cezası uygulandığını belirten Atmaca, halk sağlığının tehlikeye atıldığını savunarak belediye yönetimini ve İZSU’nun altyapı stratejilerini sert bir dille eleştirmişti.

