Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa ilçesinde belediyeye ait bir taşınmazın kullanım amacını değiştirmek için hazırlanan imar planı değişikliğini askıya çıkardı.

Belediyeden yapılan duyuruya göre, Aliağa Fatih Mahallesi’nde bulunan 3139 ada 7 parsele ilişkin mevcut kullanım kararı “ticaret alanı” olarak yeniden düzenlendi. Söz konusu değişiklik, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarını kapsıyor.

Plan değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Ocak 2026 tarihli ve 04.97 sayılı kararıyla uygun bulundu. 1 Şubat 2026 tarihinde onaylanan düzenleme, 24 Şubat 2026 itibarıyla askıya çıkarıldı. Plan, 25 Mart 2026 tarihine kadar askıda kalacak.

Askı süresi boyunca vatandaşlar plan değişikliğine ilişkin görüş ve itirazlarını iletebilecek.

Muhabir: Emine Kulak