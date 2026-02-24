Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa ilçesinde belediyeye ait bir taşınmazın kullanım amacını değiştirmek için hazırlanan imar planı değişikliğini askıya çıkardı.

Belediyeden yapılan duyuruya göre, Aliağa Fatih Mahallesi’nde bulunan 3139 ada 7 parsele ilişkin mevcut kullanım kararı “ticaret alanı” olarak yeniden düzenlendi. Söz konusu değişiklik, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarını kapsıyor.

Plan değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Ocak 2026 tarihli ve 04.97 sayılı kararıyla uygun bulundu. 1 Şubat 2026 tarihinde onaylanan düzenleme, 24 Şubat 2026 itibarıyla askıya çıkarıldı. Plan, 25 Mart 2026 tarihine kadar askıda kalacak.

Askı süresi boyunca vatandaşlar plan değişikliğine ilişkin görüş ve itirazlarını iletebilecek.