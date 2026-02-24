Olay, 20 Ağustos 2020’de gece saatlerinde İzmir’in Barbaros Mahallesi’nde meydana gelmişti. Serkan Dindar’ın zemin kattaki evinden gelen tartışma ve cam kırılma sesleri üzerine adrese giden polis ekipleri, içeride Ceyda Yüksel’in cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Yapılan incelemede Yüksel’in sağ kolunda kopmaya varan kesiler ve vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenmişti. Genç kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’da toprağa verilmişti.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dindar, olayı hatırlamadığını söylemişti. Sanığın daha önce yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Tanışmaları sosyal medya üzerinden oldu

Soruşturma kapsamında, Ceyda Yüksel ile Serkan Dindar’ın sosyal medyada ortak gezi ve kamp sayfalarını takip ettikleri, bu sayede tanıştıkları ve köpek sevgisi üzerinden sohbet ettikleri tespit edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dindar hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açmıştı.

Mahkeme müebbet verdi, tahrik indirimi uyguladı

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, sanığı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Ancak “haksız tahrik” indirimi uygulanarak ceza 18 yıl hapse düşürülmüştü. Sanık hakkında uyuşturucu ticareti suçundan ise ceza verilmemişti.

Kararın gerekçesinde, Yüksel’in sanığın cinsel ilişki teklifini reddetmesi sonrası tartışma yaşandığı, tartışmanın ev içinde sürdüğü ve sanığın öfke etkisiyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Eylemin öldürmeye yönelik olduğu vurgulanırken, sanığın kapıldığı öfke ve elem nedeniyle tahrik indirimi uygulandığı ifade edilmişti.

Yargıtay indirimi yerinde buldu

Yerel mahkemenin kararı önce İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Yargıtay, “haksız tahrik indirimi” uygulanmasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Bakanlık karara itiraz etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cinsel ilişkiyi reddetmenin tahrik nedeni sayılmasına karşı çıkarak karara itiraz etti. Bakanlık, dosyanın Ceza Genel Kurulu’na gönderilmesini talep etti.

İtiraz sonrası yapılan yeniden incelemede, sanığın birlikte vakit geçirmeleri ve alkol almaları nedeniyle yakınlık beklentisine girmiş olabileceği, reddedilmenin ardından tartışma yaşandığı ve sanığın öfke etkisiyle suçu işlediği değerlendirildi.

“Karar hukuka uygun” denildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada eksik araştırma bulunmadığını, delillerin gerekçeli kararda tartışıldığını ve indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında uygulandığını belirtti.