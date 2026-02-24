Son Mühür- İzmir’in önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Smyrna Tam Otomatik Otoparkı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tesisin faaliyetlerinin durdurulduğunu resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Bayraklı Smyrna Otoparkı’nda faaliyetler askıya alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZELMAN AŞ bünyesinde hizmet veren Smyrna Tam Otomatik Otoparkı, kapılarını geçici bir süreliğine kapatma kararı aldı. 2022 yılında Bayraklı’nın Adalet Mahallesi sınırları içerisinde büyük bir yatırımla hayata geçirilen tesis, bölgedeki otopark ihtiyacına teknolojik bir çözüm sunma hedefiyle yola çıkmıştı. Ancak gelinen noktada, yapının teknik ve fiziksel şartlarının sürdürülebilir bir işletme modeline imkan tanımadığı tespit edildi.

Fiziksel koşullar ve güvenli işletme vurgusu

Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, otoparkın mevcut fiziki durumunun hizmetin devamlılığı açısından birtakım riskler veya elverişsizlikler doğurduğu ifade edildi. Vatandaşlara sunulan hizmetin aksamaması ve tesisin güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam edebilmesi amacıyla alınan bu kapatma kararı, "işletme sürekliliği" prensibiyle gerekçelendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, modern teknolojinin kullanıldığı bu mekanik sistemin daha sağlıklı çalışabilmesi için kapsamlı bir revizyon sürecine girilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Kamu kaynaklarında verimlilik ve modernizasyon süreci

Açıklamanın dikkat çeken bir diğer noktası ise mali disiplin ve verimlilik mesajı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamu kaynaklarının etkin ve yerinde kullanımı ilkesinden ödün verilmeyeceğini belirterek, tesisin atıl kalmaması için gerekli adımların hızla atılacağını bildirdi. Smyrna Tam Otomatik Otoparkı’nın çok daha verimli ve sorunsuz bir yapıya kavuşturulması adına başlatılan teknik çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Modernizasyon çalışmalarının ardından tesisin tekrar İzmirlilerin hizmetine açılması planlanıyor.

4 yıl önce açılmıştı

19 Şubat 2022 tarihinde dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açılışı gerçekleştirilen Smyrna Tam Otomatik Otoparkı, 66,5 milyon liralık bir yatırımla Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ilk beş büyük mekanik park tesisinden biri olarak hizmete alınmıştı. Bayraklı Adalet Mahallesi'nde 1100 metrekarelik bir alanda, 44 metre yüksekliğinde ve 18 katlı çelik bir yapı olarak inşa edilen tesis, 636 araçlık kapasitesi ve tamamen yerli yazılıma sahip otonom sistemiyle bölgedeki trafik yoğunluğuna teknolojik bir çözüm sunmuştu. Açılış töreninde projenin hız ve enerji verimliliği vurgulanırken, otoparkın İzmir'in ulaşım altyapısını güçlendirme hedefinin kritik bir parçası olduğu ve sürücülerin araçlarını ortalama 3,5 dakika içinde teslim alabildiği ifade edilmişti.

