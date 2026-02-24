Son Mühür - İzmir’de Tevfik Fikret Okulları’nda Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından ilkokul çağındaki çocukların da dahil edildiği bir grup öğrencinin “dini” ve “siyasi içerikli” sorularla sorguya çekildiği iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaşananları “üstü örtülemez büyük bir skandal” olarak nitelendirdi.

Güç, öğrencilerin derslerinden alınarak kütüphaneye götürülmesini ve sorguya çekilmesini kabul edilemez bulduklarını belirterek, en üst makam dahil olmak üzere sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

“9 yaşındaki çocuklardan muhbirlik mi bekleniyor?”

Çağatay Güç, öğrencilere yöneltildiği öne sürülen sorulara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımıza; ‘Okulunuzda din dersi işleniyor mu, müfredata uyuluyor mu, derste ne yapıyorsunuz?’ gibi aslında okulda müfredatı uygulamakla yükümlü olan eğitimcilere sorulması gereken sorular sorulmuştur. Bir diğer soru olan ‘Okulunuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ediliyor mu?’ sorusu ise tam bir akıl tutulmasının tezahürüdür. 9 yaşındaki çocuklarımızdan siyasi muhbirlik yapmaları beklenmiştir.” Güç, çocukların ailelerinden habersiz şekilde sorguya alınmasının ve imza attırılmasının psikolojik baskı anlamına geldiğini savundu.

“Bu skandal basitleştirilemez”

Olayın dini tartışmalar üzerinden saptırılmasına izin vermeyeceklerini belirten Güç, geçmişte eğitim alanında yaşanan uygulamaları da hatırlatarak, tarikatların okullara sokulması, öğrencilerin siyasete alet edilmesi ve laik eğitim tartışmalarına dikkat çekti.

“AK Parti iktidarı sebep olduğu musibetten ders çıkarmamıştır”

Açıklamasında en sert ifadeleri bu bölümde kullanan Güç, laiklik ilkesine vurgu yaparak şunları söyledi: “Biz de Sayın Milli Eğitim Bakanına şunu unutturmayacağız! Laiklik 5 Şubat 1937’de kabul edilerek Anayasamıza girmiştir. Laiklik ‘devletin her alanda dinsel ahkâmdan tümüyle bağımsız biçimde akıl ve bilime dayandırılmasıdır.’ AK Parti iktidarlarında milli eğitim, FETÖ’ye teslim edilen dönem ve sonrası olarak ikiye ayrılmış durumda. FETÖ’ye teslim edilmiş dönemin devletimizin başına ne belalar açtığı herkesin malumudur. Sonrasındaysa yaşananlardan ders alınarak laik, çağdaş, bilime dayalı bir eğitim politikası belirlenmesi beklenirken okullarımızda yaşanan onca skandal göstermiştir ki, AK Parti iktidarı sebep olduğu musibetten ders çıkarmamıştır.”

Güç, her çocuğun ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, “Onları kötülüklerden, cehaletten, tarikatlardan ve karanlık yarınlardan korumak için okullara gönderiyoruz. Kimsenin yavrularımızı siyasi korkularına, çağdaşlıktan uzak bir eğitime ve psikolojik baskılara maruz bırakmasına izin vermeyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Güç, sorumlular hakkında derhal soruşturma açılması gerektiğini belirterek sözlerini Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle tamamladı:

“Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.”