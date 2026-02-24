Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), İzmir 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Efes Antik Kenti Karşılama Merkezi inşaatıyla ilgili kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali ile ilgili dava açarak, söz konusu kararı protesto eden bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Arif Ali Cangı: Amaç kamu yararına uygun olmalı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin önünde gerçekleşen basın açıklamasında söz konusu kararın kamu yararına uygun olmadığının altını çizen EGEÇEP Sözcüsü Arif Ali Cangı, “Kültürel mirasın korunmasına ilişkin bir dava hazırlığı yaptık. Selçuk’ta Efes Ören yeri girişinde bir süredir inşai faaliyet var. Çalışmanın neyi içerdiği ve ne tür bir izin verildiği konusunda uzun süre cevap alınamadı. Koruma bölge kurulu başvurulara yanıt vermedi. Bunun üzerine EGEÇEP olarak İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yaptık, sorular sorduk.

Koruma Bölge Kurulundan 1 sayfalık bir cevap geldi. Utangaç bir şekilde projeye uygunluk görüşü verildiği yazılıydı Söz konusu olan UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan bir kültür varlığının korunması meselesi. Biz inşaat yapılan alanın Efes Ören Yeri’nin korunmasına hizmet etmeyeceğini, aksine koruma tedbirlerini ortadan kaldıracak. Hala kazıların yapılması gereken alanın betonlanarak kazılamaz hale getirileceğini düşünüyoruz. Kendimizce bir araştırma yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sitesinde Efes için, ‘dünyanın en etkileyici ve en büyük antik kentlerinden biri’ şeklinde tanımlanıyor.

Bu tanımı yapan bakanlığın bağlı olduğu bölge kurulu, kenti etkisiz hale getirecek projeye ne yazık ki izin verdi. Bu alanı korumadan uzak, ticari merkeze dönüştürecek olan karşılama merkezi inşaatı ile zarar verecek. Koruma Bölge Kurulu, korumakla görevlidir. Korumayı zafiyeti uğratacak, ortadan kaldıracak projelere onay verme yetkisi yok. Bu anlamda görevini kötüye kullanmıştır. Her işlemin bir amacı vardır. Bu amaç kamu yararına uygun olmalı. Koruma Bölge Kurulu’nun yapması gereken görevi koruma tedbirleri almak ve korunmasını sağlamaktır. Zafiyet yaratacak projelere onay vermek demek değildir.” diye konuştu.

“Efes korunabilirse ve insanlığa hizmet eden bir alan olursa kazançlı olur”

Son olarak, bölgenin durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cangı, Efes’in korunmasının ve insanlığa hizmet eden bir alan olmasının kazançlı olacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:“Alandaki bitki örtüsü tıraşlanmış durumda. Hızla inşa faaliyeti sürüyor. Burası birinci derece arkeolojik sit alanı. Siz oraya bir yurttaş olarak çivi çakarsanız kendinizi Ağır Ceza Mahkemesi’nde bulursunuz. Ancak şu anda suçları takip etmesi gereken koruma Kurulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı suç işlemektedir. Selçuk esnafına yer hazırladıklarına dair bir propaganda var.

Esnafı yanlarına alamaya çalışıyorlar. İnşaat tamamlandıktan sonra esnaf o kiraları ödeyebileceğini ve taşınabileceğini mi sanıyor. Bu doğrudan doğruya Selçuk’taki esnaf ile orayı koruyanları karşı karşıya getirme çabasıdır. Bu alan Efes’in antik liman bölgesi. Bugün antik kanal adı altında eski kanalı ortaya çıkarmak için çalışma var. Antik kanal da bölgenin ekosistemine zarar vereceği ortada. Efes’in sadece turistik bir meta gibi görülmesi söz konusu. Oysa Efes’e yaptığınız şaşalı yolları, kanalları, otoparklar için ziyaret edilmez. Efes korunabilirse ve insanlığa hizmet eden bir alan olursa kazançlı olur.”