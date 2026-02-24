Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Tv’de yayımlanan ve Tunç Erciyas’ın moderatörlüğünde, gazeteciler Hasan Çölmekçi ile Yağmur Daştan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Gündem Masası programında İzmir’de bazı ilçe belediye çalışanlarının yaşadığı maaş krizi konusu gündeme geldi. Yayında özellikle Karşıyaka Belediyesi ve Buca Belediyesi’nde çalışan memur ve işçilerinin yaptığı eylemler ve kente yansımaları ele alındı.

“Maaşlar dört beş parçaya bölünerek yatırılıyor”

Karşıyaka Belediyesi çalışanlarının aylardır maaşlarını düzenli alamadığını belirten Yağmur Daştan, “Temmuz ayından bu yana maaşların tek seferde yatırılmadığı; dört beş parçaya bölünerek hesaplara aktarıldığı ifade edildi. Çalışanlar ödemelerini ne zaman alacaklarını bilmiyor. Borçları biriken, kredi kartları patlayan ve tefecilere dahi düşen çalışanlar olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Usta gazeteci Çölmekçi programda, düzensiz ödemelerin günlük yaşamı doğrudan etkilediği vurgulayarak, “İnsanlar kiralarını ödeyemiyor, kredi kartı borçları katlanmış durumda. Ev geçindiren, çocuk okutan çalışanlar ciddi bir yaşam mücadelesi veriyor” dedi.

“Borç sarmalı derinleşiyor”

Maaş gecikmelerinin yalnızca ekonomik değil sosyal sonuçlar da doğurduğu dile getirildi. Yayında Daştan, “Bazı çalışanların borçlarını kapatabilmek için yüksek faizli borçlanma yollarına başvurduğu konuşuluyor” mesajı verirken psikolojik baskının arttığına dikkati çekerek “Maaşını alamayan bir çalışanın motivasyonu da düşer, aile içi huzuru da bozulur. Bu durum kurumsal verimliliği de etkiler” ifadelerini kullandı.

“Buca’da memurlar her gün belediye önünde”

Karşıyaka’daki tabloya benzer bir sürecin Buca Belediyesi’nde de yaşandığı belirten Daştan, “Memurlar her gün 11.30 ile 12.30 arasında masalarından kalkarak belediye önünde toplanıyor ve haklarını talep ediyor” dedi. Eylemlerin şimdilik uyarı niteliğinde olduğunu belirten Daştan, “Bu bir iş bırakma değil ancak ödeme takvimi açıklanmazsa daha sert adımların atılabileceği ifade ediliyor. “Çalışanlar artık net bir ödeme planı görmek istiyor” mesajı verdi.

“Kredi planı hayata geçmedi”

Buca Belediyesi’nin mali darboğazı aşmak için kredi arayışına girdiği ancak sürecin sonuçlanmadığı ifade edildi. Yayında, “Kredi çekilmesi planlandı ancak çeşitli nedenlerle süreç ilerlemedi. Bu nedenle ödemelerdeki aksama devam ediyor” hatırlatılırken, çalışanların zamanında maaş almasının en doğal hakları olduğu vurgusu yapıldı.