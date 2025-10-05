Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'a açtığı özür telefonu, gazeteci Zafer Arapkirli'yi kızdırdı.



''Meydanlarda, haklı bir temele ve somut duruma dayanarak, her Allah'ın günü "Ahlaki üstünlük de bizde, psikolojik üstünlük de... Çoğunluk da bizde, çoğunluk enerjisi de..." diye bağırdıktan sonra yüzde sıfır nokta bilmem kaç küsuratlı sağcılara "Kitlemin öfke ve tepkisine bakmayın. Aldırmayın onlara" diye özür dilemek niye?'' diye soran Arapkirli,

Tepki göstermek hakkımız...



''Kimse yanlış anlamasın. Siyasi partilerin "minimal - marjinal oy oranında olmaları" bir kusur değildir. Ama hem halkın karşı tarafında (yani sağda, yani ideolojik olarak rejimin safında) durup hem de o potansiyeli ile ters orantılı caka satması, hava atması ve kendilerini vazgeçilmez sanmalarına da tepki göstermek hakkımızdır.

Halk o tepkisinde ısrarcıdır.

CHP liderliği bunu görmelidir...

Neyin özrü bu?'' sözleriyle Özgür Özel'in tavrına katılmadığını gözler önüne serdi.

