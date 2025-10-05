Son Mühür- Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda 10 Kasım 2023’te düzenlenen Atatürk’ü Anma Töreni sırasında yaşanan “Atatürk fotoğrafı” tartışması, aylar sonra yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.

Atatürk fotoğrafı takmadığı gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerden biri olan A.A.’nın göreve iadesinin ardından, aynı olayda yer alan bir diğer teğmen M.F.Ş. de yeniden göreve döndü.

Atatürk fotoğrafı takmadı, tartışma büyüdü

Olay, 10 Kasım 2023’te Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda gerçekleştirilen anma töreninde yaşanmıştı. Piyade Teğmen A.A., yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmişti.

Bunun üzerine tören sırasında gerginlik yaşandı ve kısa sürede diğer teğmenlerin de dahil olduğu tartışma büyümüştü.

Yaşanan olay sonrasında toplam yedi teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 18 Ocak 2024 tarihli kararıyla TSK’dan ihraç edilmişti.

“Cumhuriyet’e bağlılıkta şüphe” gerekçesiyle ihraç

Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararında, A.A. ve ona destek veren iki teğmenin “Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet’e bağlılıklarının şüpheli bulunduğu” ifade edilmişti.

Kararda, “Her askerin, Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyet’e sadakatle bağlılık göstermesi hem yükümlülük hem görevdir” denilerek ihraç kararları onaylanmıştı.

Mahkemeden dikkat çeken iptal kararları

Ancak, olayla ilgili verilen ihraç kararları idari yargıya taşındı. Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden Teğmen A.A. hakkındaki ihraç kararı, İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından oybirliğiyle iptal edildi. Veryansın TV’nin haberine göre; mahkeme, A.A.’nın mesleğe dönmesi gerektiğine hükmetti.

Benzer şekilde, A.A.’ya destek verdiği gerekçesiyle ihraç edilen Teğmen M.F.Ş. hakkındaki karar da mahkeme tarafından iptal edildi. M.F.Ş. kısa süre önce yeniden göreve başladı ve Piyade Okulu’ndaki görevine geri döndü.

Tartışmayı alevlendiren sözler

M.F.Ş. hakkında hazırlanan ihraç dosyasında, teğmenin tören sırasında “1923’e kadar olan Atatürk’e saygı duyabilirim, ancak 1923 sonrası Atatürk’e saygı duymuyorum” şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi.

Bu sözlerin ardından ortamın gerildiği, M.F.Ş. ile diğer teğmenler arasında tartışma yaşandığı ve kısa süreli arbede çıktığı tutanaklara yansıdı.

İhraç gerekçesinde ayrıca, M.F.Ş.’nin “Kurtuluş Savaşı’nı çok güzel yaptı ama 1923’ten sonra dini yozlaştırdı. Kuran’ın Türkçe mealinin yazılması yanlıştı” dediği de belirtildi.

Yedi teğmenden dördü tepki gösterdi

Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden A.A. ve onu destekleyen M.F.Ş. ile F.A. dışında kalan dört piyade teğmen, bu tutuma sert tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine olay disiplin soruşturmasına taşındı ve toplam yedi kişi hakkında işlem yapıldı.