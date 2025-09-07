İzmir ekibi, dış transferde altı oyuncuyla anlaşırken, altyapıdan da üç genç futbolcuyu A takıma dahil etti.

Dış Transferde 6 İsim

Bornova 1877, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için dış transferde kadrosuna altı yeni oyuncu kattı. Yeşil-siyahlılar, Çorum FK'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Kuru, Denizlispor'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertuğrul Yıldırım ve Torbalıspor'dan 26 yaşındaki forvet arkası Murat Arslan ile sözleşme imzaladı. Takım ayrıca, Denizli Sarayköy Spor'dan 22 yaşındaki stoper Sabri Akgül, Muğlaspor'dan 19 yaşındaki forvet Arda Bilmez ve Pendikspor'dan 18 yaşındaki stoper Batuhan Güner'i de kadrosuna dahil etti.

Altyapıdan 3 Yetenek A Takımda

Yeşil-siyahlılar, gelecek hedefleri doğrultusunda kendi bünyesinden de yetenekleri A takım kadrosuna kazandırdı. Kulüp, altyapıda forma giyen Bartu Saltan, Ata Kalaycıoğlu ve Baran Kırmaci'yi de A takım kadrosuna dahil etti.