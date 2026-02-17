Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunana usta kalem Hasan Çölmekçi, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasını değerlendirdi. Usta yazar konuyla ilgili yapılan sanatçı ve siyasetçilerin topluma örnek olması gerektiğini söyledi.

Hasan Çölmekçi'nin çarpıcı değerlendirmeleri şu şekilde:

''Lal Denizli ile ilgili bugüne kadar bu tür uyuşturucu iddiaları hep gündeme gelmiş, ama biz tabiki hiç kimsenin günahını almayız. Şimdi ilk defa somut bir şey oluyor. Gazetelerden okudum, şüpheli olarak çağırılmış. Yakın arkadaşı Sercan Yaşar itirafçı olmuş. Bu itirafçının verdiği bilgiler doğrultusunda, Lal Denizli’nin de ifadeye çağırıldı. Lal Denizli ile ilgili ortaya çıkan bir fotoğrafta Şeyma Subaşı, Lal Denizli ve itirafçı Sercan Yaşar bulunuyor.''

''Her biri çıkıyor işte iddianamelerde…''

''Son dönemde Türkiye’de uyuşturucuya karşı müthiş bir operasyonlar başladı. Çünkü toplumda büyük bir uyuşturucu yayılması görülüyor. 14-15 yaşındaki çocuklarımız, uyuşturucunun içine sürükleniyor. Bu nedenle, örnek olması gereken, siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar, kültür adamları, kim varsa, gerçekten topluma, iyi örnekler olmaları gerekir. Ama, bunların her biri görüyoruz ki operasyonlarda, uyuşturucu partileri, temin etmeler, satmalar, uyuşturucuya alıştırmalar… Her biri çıkıyor işte iddianamelerde…

Uyuşturucu en büyük tehlikedir. Terörü bitirebilirsin çünkü karşında belirli bir hedef vardır. Ama uyuşturucu illetinden aileler yıkılıyor. Çocuklar annelerini babalarını göremiyor, yok sayıyor, öldürüyor… Görüyoruz bu yaşananları gazeteci olarak. Bu yüzden de, belediye başkanları, sanatçılar bu tip durumlara çok dikkat etmesi gerekir.

Burada Lala Denizli eğer şüpheliyse, gider kan testi ya da saçından tek bir kılla uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ortaya çıkar.''

''Kökünü kurutmak gerekiyor...''

Tabi burada bataklığı kurutmak çok önemli. Sineği öldürmek değil bataklığı kurutmak gerekir. Ben öneceden adliye muhabiriyken polisler hep şunu derdi, ‘’Biz içimizden birileri yani devletten birileri, karışmazsa ulaşmamız çok kolay. Ama yardım ve yataklık edenler var. Yani bu uyuşturucunun içinde olanlar var.’’ Ödüllü bir polis Konya’da yakalanmadı mı uyuşturucu taşırken. Yani sınırlarımızdan nasıl geçiyor? Ya da burada nasıl üretiliyor? Onları bulmak lazım. Tabiki torbacıları da yakalayalım ama esas olarak işte Afganistan’da Suriye’de Irak’ta, terör örgütlerinin bulunduğu yerlden bazen bizim sınırlarımıza bazen de Suriye limanından Avrupa’ya Türkiye’ye yayılıyor. Avrupa’da zaten bu uyuşturucu işi berbat durumda. Türkiye’de her şey gizli yapılıyor. Ama Avrupa’da açık bir şekilde yapılıyor bu iş. Çünkü belirli bir grama kadar serbest bırakılmış orada.

''Dizi ve şarkılara da bakmak lazım...''

Dizilerimizde de çok kötü şeyler var maalesef. Yani, onlara da bakmak lazım. Mafyaya özendiren, bu tür şeylere özendiren, şarkılar da engellediğin zamanda deniyo ki, ‘’Sanat engelleniyor…’’ Ne alakası var bununla. Benim ilk dönem gazeteciliğimde bi dizi vardı intihar konusunda, o dönem intihar vakaları artmıştı.