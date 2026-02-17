Son Mühür / Yağmur Daştan - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin (KEBB) İzmir’de düzenlediği “İzmir’de Afet” söyleşisinde konuştu. 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ayrı ili derinden etkilen depremlerin ardından yaşadıklarını anlatan Başkan Eşki, afetler karşısında Bornova’da hayata geçirdikleri önlemler hakkında da bilgiler verdi. Ekşi, ilçede hayata geçirdikleri ‘Dijital İkiz’ projesini de paylaştı.

Bornova’da veriye dayalı bir süreç izleyerek afetlere hazırlandıklarını aktaran Eşki, “Ana eksenine afetleri koyduğumuz bir süreç oluşturduk ve Dijital İkiz projesi başlattık. Temeldeki hedefimiz verileri doğru toplayıp analiz etmek. Biz, Bornova’da yapılan çalışmayı da buraya entegre ettik. Hangi binaların hangi şiddette yıkılabileceğinin hesabını yapıyoruz. Köprülerin yıkılıp yıkılmayacağını, kanalizasyon hatlarının depremde ne olacağını görebiliyor ve planlamamızı da ona göre yapıyoruz. Depremin etkisinden kaynaklı yolların kapanıp kapanmama ihtimalini, enerji hatlarının ne olacağını; kısacası afet anlarındaki kaosu önlemeye çalışacağız. Bugün insanların gündelik hayatta enerjiyle nasıl ulaşacağını Dijital İkiz süreciyle belirlemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mahallelerde ‘arama kurtarma’ ekibi”

Deprem döneminde insanların tutunacak bir yer aradığını ve bu süreçte resmi kurumların önemine değinen Ekşi, “Maraş depreminde kendi yaşadığım bir durumu anlatayım… O zaman sendika şube başkanıydım; iki arkadaşımızla yola çıktık. Depremde enkaza müdahale etmek için birtakım araç gereçlerimiz vardı. Konak Belediyesi’ne uğradık… Üzerimizde ‘Konak Belediyesi’ yazan yelek, başımızı korumak için baret, kolumuzda da ay yıldız vardı. İkinci gün oradaydık, ‘Geldiler’ dediler. Arama kurtarma ekibi kurduk, bunun ikincisini mahallelerde kurmayı amaçlıyoruz. Amaç resmi görevli, devletin elinin orada olduğunu hissettirmek. Arama kurtarma ekipleri her şeyden önce toplumdaki travmayı bir anda giderebilecek bir özelliğe sahip” dedi.

“Polislerin TOMA’sına özendik, YOMA yaptık”

“Bornova’da çok fazla ormanlık alana sahibiz ve çok fazla yangın çıkıyor” sözleriyle devam eden Eşki, “Biz kendi tankerlerimizi polis TOMA’larına özenerek ‘YOMA’ya çevirdik. Bunda Gezi eylemlerinden esinlenmiştik, orada TOMA’lar vardı biz de YOMA yaptık. Basıncı yüksek suyla birçok yangının söndürülmesinde etkili oldular. Bir tane daha yapmak istediğimiz çılgın projemiz var: Nasip olursa bu yaza yetiştireceğiz. Burası Türkiye, standartlar ülkesi değil, mevzuatlar ülkesiyiz. Bazen akıl yolu ile çözüm üretmek zorunda kalıyoruz. Her sene bir önceki seneden ders çıkarıp nerede eksik kaldıysak onu çözerek gitmek zorundayız. Hata yapacak, yaptığımız hatayı düzeltip bir daha karşılaşmamaya çalışacağız” açıklamalarında bulundu.

“Ben zayıf olan tarafa geçtim”

Bornova’da 2 ve 3’üncü sanayi sitelerinin dere kenarında kurulduğunu hatırlatan Eşki, “Maalesef İzmir’de dere kenarlarına kurulmuş 2 ve 3’üncü sanayimiz var. Bornova’da da birçok mahallemiz burada. Dere kenarlarına ev yapmışlar, su basınca ‘Nerede bu devlet’ deniliyor. Temeldeki hedefimiz veriyi doğru toplayıp organizasyonu doğru yapmak ve kaos ortamını yıkıp mücadele vermek. Dijital İkiz binası, Bornova’nın diğer binası. Baktık ki bir bina daha zayıf. Başkanlığı yıktık, orayı Dijital İkiz merkezi yaptık. Ben zayıf olan tarafa geçtim. ‘Deprem olursa ben gideyim, merkez kalsın’ dedim” diye konuştu.