İzmir’in Konak ilçesinde bir kuyumcu, tabanca ile iş yerine gelen şüpheli S.D.’nin (23) soygun girişimini son anda kapıyı kapatarak önledi. Olay, saat 11.00 civarında Alsancak Mahallesi Şevket Özçelik Sokak’ta meydana geldi. Şüpheli, içerideki altınları talep edince esnaf hızlı davranarak kapıyı kapattı. Bunun üzerine S.D., havaya birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Havaya ateş ederek kaçtı

Soygun girişiminin başarısız olması çevrede kısa süreli panik yarattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Suç aletiyle yakalandı

Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda şüpheli, olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. S.D.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.