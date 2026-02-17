Son Mühür / Yağmur Daştan - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçede afetlere karşı geliştirilen uygulama ve hazırlıkları kamuoyuyla paylaştı. Afet yönetiminde yalnızca projelerin değil, karar alma ve iletişim süreçlerinin de hayati önemde olduğuna dikkat çeken Denizli, Türkiye’de yaşanan acı tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

“Hatay’da üç gün boyunca sıfır iletişim vardı”

Türkiye’deki depremlerde yaşanan yüksek can kayıplarına tepki gösteren Denizli, afet anlarında yaşanan koordinasyon ve iletişim sorunlarına işaret etti. Denizli, “Japonya’da bir kişinin burnu kanamazken biz binlerde yurttaşımızı kaybediyoruz. Karar mekanizmalarında hız sorunu var. Hatay’da 3 gün boyunca sıfır iletişim vardı. Ambulansı bile arayamıyoruz. Baz istasyonları çöktü. Kurumların hazırlıklı olmadığını gördük. Analog iletişim yöntemleri düşünülmemişti. Tüm gücümüzü dijital dünyaya teslim etmişiz” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

“İletişim ağı çok önemli”

İlçede yaşanan büyük yangınlara da değinen Denizli, müdahalelerin zorluklarını ve bu süreçte edinilen deneyimleri aktardı. Denizli, “Çeşme’de 4 gün süren yangın yaşadık. İzBB başta olmak üzere farklı kurumlarla müdahaleler gerçekleştirdiğimiz halde 4 gün boyunca yangını kontrol altına alamadık. Rüzgar sürekli yer değiştirdiği için müdahalelerimiz bazen yavaş bazen de etkili oluyor. Bizler Çeşme’de 72 saat boyunca kesintisiz iletişimi sağlayan iletişim ağları kurduk. Telsizlerle iletişim sürdüreceğimiz bir iletişim ağı çok önemli” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda geleceğe dair temennisini paylaşan Denizli, “Umarım hiçbir zaman ne deprem ne sel ile karşılaşırız. Yangınlar bölgemizden uzak olsun. Umarım deprem yaşanana kadar depreme dirençli kentleri kurmuş olmayı başarırız.” dedi.