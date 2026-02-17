Son Mühür/ Emine Kulak- İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 2026 yılının Şubat ayı olağan meclis toplantısını Meclis Başkanı Argun Gündüç idaresinde, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Ege turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, yük taşımacılığına dayalı faaliyetlerin kent dışında bulunan ve yeni yapılan limanlara verilmesini, Alsancak limanının sadece kruvaziyer ve yolcu taşımacılığı hizmetlerinde değerlendirilmesini talep ettiklerini dile getirmişti.

Öztürk’ten ETİK başkanına: Fikirlerde bulunması trajikomik

DTO Meclisi’nde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “ Yunanistan adalarına 2025 yılında 1 milyon 200 bin kişi gitmiş. Kapı vizesinin büyük bir avantaj sağladığı da aşikar. Bu rakam artar mı diye düşündüğümüzde Yunanistan’ın KDV atağı 24 adada geçerli olsa da diğer adalara yansır mı şuan muallakta. Türkiye tarafında da anlatmaya çalışılan anlaşılamayan KDV tutarı da devam ediyor. Deniz ticaret araçlarında KDV araçları bir kez daha değerlendirilebilir. Bu kadar insan Yunanistan’a giderken yeni yılda onu şuna kestiremiyorum ama karşı bir atak gerçekleşebilir. İzmir limanı hakkında çok konuştuk, konuşuldu. Benim büyüklerimden öğrendiğim gibi, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak ilginç bir şey. İzmir limanı hakkında Melih kaptanın dile getirdiği İzmir limanı ile ilgili fikirlerde bulunması trajikomik” dedi.

“İzmir limanı kapatılmıyor”

İzmir limanının akıbeti hakkında konuşan Öztürk, “Türkiye TVF yatımlarına başladı. Hareket başladı. Türkiye varlık fonu kararını verdi. İşletme ikiye ayrılacak. Turizm ve yük limanı olarak sonrasında da çeşitli işletmecilerle görüşecektir. İzmir limanı kapatılmıyor. Birçok insanın isteği o yanaydı ama bu gerçekleşmeyecek. İzmir bölgesi birçok üniversiteye sahip, ekonomik açıdan birçok akademisyenin de görüş verebileceği medeni şehir. Durum istişaresi yapılmadan görüş vermek doğru değildi” diye konuştu.

“24 metre ticari tur tekneleri için düzenleme var”

Günübirlik tur teknelerine yönelik yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Öztürk, “Günü birlik tur teknelerine yeni bir düzenleme var. 24 metre üzerindeki tekneler için gemi adımları, kılavuza göre… Yakın kıyısal seferlerde, kaptan sınırlamaları varken direk kaptan, usta gemici sayılarında takviye gibi istihdamın artırılması ile ilgili çalışmalar var” dedi.

“Alt yapıda büyük bir problem var”

İzmir’in problemli alt yapısına değinen Öztürk, “Bugünlerde yaşanan en büyük problem hava şartları. Sadece bu İzmir’de gerçekleşmedi. Kuşadası, Çeşme tarafında büyük sıkıntılara yer açtı. Kordon’dan geçilemiyor. Oradaki sular boşaltılamıyor. Apartmanların içinde havuz oluşmuş. Demek ki alt yapıda büyük bir problem var. Çözülmesi gerekiyor. Kuşadası’nda da aynı şeyler yaşandı. Alsancak’ta çok eski bir binada oturuyoruz. Her depremde bu defa yıkıldı diyorum ama yıkılmıyor. Her zaman bir komşum kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı. Yapılmadı, yapılamadı da. Ev sahipleri nasıl olsa kirayı alıyorlar kendileri güvenli yerlerde oturabiliyorlar. Belki de biz kentsel dönüşüm mantığını oturtamadık. Kentsel dönüşüme girenler de çok zor giriyor. Pişman olup da vazgeçen çok insan oluyor” diye konuştu.

Öztürk’ten 2025 deniz ticareti analizi: Endeksler dalgalı, transit yük artmalı

Deniz ticaretine ilişkin göstergeleri değerlendirerek 2025 yılına dair dikkat çeken analizlerde bulunan Öztürk, “Shanghai spot konteyner endeksi ortalama seviyesi 1528 puan seviyesinde. Yükselme olabilir ama daha da yükselmesi gerekiyor. 2025 yılı boyunda BDI değerleri ciddi dalgalandı. 2025 yılında Konteyner elleçme rakamlarına baktığımızda transit seviyeleri daha da yükselmesi gerekiyor. Arttırılacağını tahmin ediyorum. 2025 yılının kargo tipleri bazında yük elleçme rakamları ise bekleniyordu" dedi.