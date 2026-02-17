Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Konak Belediyesi, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yılı kapsamında “Kadın Hakları Açısından Medeni Kanun” başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Zeytinlik Semt Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların hukuki ve toplumsal kazanımları masaya yatırıldı.

Kadınların hukuki statüsünde dönüm noktası

Toplantıda konuşan Kadın Haklarını Koruma Derneği’nden Avukat Efsun Matur, Medeni Kanun’un kabulüyle birlikte kadınların birey olarak tanınmasının hukuki zemine kavuştuğunu vurguladı. Kanunun, kadınların aile ve toplum içindeki konumunu köklü biçimde değiştirdiğini ifade etti.

Miras, boşanma ve velayet hakları

Av. Matur, Medeni Kanun’un kadınlara miras, boşanma, velayet ve mal paylaşımı gibi temel alanlarda eşit haklar sağladığını belirtti. Bu düzenlemelerin, kadın-erkek eşitliği yolunda atılmış en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çekti. Bilgilendirme sunumunda aile hukuku, mal rejimi ve nafaka uygulamaları detaylı biçimde ele alındı. Sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Matur, uygulamada sık karşılaşılan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katılımcılardan yoğun ilgi

Toplantıya katılan kadınlar, Medeni Kanun’un günlük hayatta karşılığı olan haklarına ilişkin bilgi alma imkânı buldu. Etkinlik, soru-cevap bölümüyle interaktif bir şekilde tamamlandı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Medeni Kanun’un Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Mutlu, kadınların birey olarak eşit haklara sahip olmasının bu yasa ile güvence altına alındığını ifade etti.

Bilgilendirme çalışmaları sürecek

Toplantının sonunda, Konak Belediyesi’nin kadın haklarına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceği bildirildi.