Son Mühür / Her hafta Son Mühür TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları usta gazeteci Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı. Manisa’nın büyüyen firması yükselen firması Glint hakkında görüşlerini belirten Hasan Çölmekçi, “Tuna Vardar’ın sahip olduğu Glint markası piyasaya hızlı bir giriş yaparak 2 sene içinde bütün Türkiye’de bilinir bir marka yarattılar. Ayrıca Manisa Basketbol takımına sponsor olarak bulunduğu bölgeye sadece ekonomik değil spor alanında da önemli katkılar sağladılar” diyerek yerel firmaların faaliyetlerinin önemini belirtti.

“Şirketler kazandığı şehre katkı sunmalı”

Yerel firmaların faaliyet gösterdikleri şehirlerde yalnızca ekonomik değil, kültür ve spor alanında da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan gazeteci Çölmekçi, önemli “Firmalar kazandığı bölgelere mutlaka katkı koymak zorundadır. Geçmişte Yaşar Holding’in Pınar Karşıyaka üzerinden Karşıyaka Spor Kulübü’ne verdiği destek bunun en somut örneklerinden biriydi. Ancak Yaşar Grubu’nun desteğini çekmesinin ardından Karşıyaka bugün ligde son sıralarda ve düşme potasında yer alıyor. Glint Manisa Basketbol Takımı’nın ise zor bir süreçten geçtiği dönemde desteğini sadece kulübe sponsor olarak dönemde desteğini kulübü satın alarak yaptı. Artık Glint Manisa’nın sahibi Tuna Vardar’dır. Takımı yeni transferlerle güçlendirdi, 23 Nisan’dan sonra da Fenerbahçe Kulübü’nü burada ağırlayacaklar. Ondan bir gün önce Fenerbahçe Beko maçının öncesi Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ile birlikte kulübün kendilerine ait olduğu kamuoyuna resmi olarak duyurulacak” dedi.

“Genç girişimlerimizin başarıları bizi mutlu ediyor”

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde temizlik ürünleri üretimi yapan Tuna Vardar’ın, dört farklı ürün grubuyla piyasada güçlü bir etki yarattığını aktaran Çölmekçi, şirketin Avrupa açılımı kapsamında Romanya’da fabrika kurma hazırlığında olduğunu ve bu doğrultuda yer tespiti ile temasların sürdüğünü belirtti. Usta gazeteci Çölmekçi, “Tuna Vardar’ın sahip olduğu Glint markası piyasaya hızlı bir giriş yaparak 2 sene içinde bütün Türkiye’de bilinir bir marka yarattılar. Avrupa açılımı kapsamında Romanya’da fabrika kurma hazırlığında olduğunu ve bu doğrultuda yer tespiti ile temasların sürdüğünü biliyoruz. Böyle genç girişimcilerimizin markalarının başarılarını görmek bizi mutlu ediyor. Tuna Vardar markanın yaratıcısıdır ancak bu başarı tek kişilik değil. Huriye Yılmaz ile birlikte hareket ederek markayı büyüttüler” diye konuştu.