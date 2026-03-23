Trafikte güvenli sürüşün en temel kuralı olan açık görüş alanı, son günlerde yapılan sıkı denetimler sayesinde yeniden gündeme geldi. Birçok sürücü için estetik veya hoş koku amacıyla kullanılan dikiz aynası aksesuarları, trafik ekipleri tarafından görüş kısıtlayıcı unsur olarak değerlendiriliyor. Özellikle basit bir araç kokusu için bile sürücülere yüksek meblağlarda ceza kesilebiliyor. Sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğinin aksine, bu durum yeni bir yasaktan ziyade mevcut kanun maddesinin sıkılaştırılan denetimlerinden kaynaklanıyor. İşte 2026'da dikiz aynasına araç kokusu asmanın cezası...

DİKİZ AYNASINA KOKU ASMAK YASAK MI?

Karayolları Trafik Kanunu'nda doğrudan "oto kokusu asmak yasaktır" şeklinde özel bir madde bulunmuyor. Ancak trafik polisleri, denetimlerini Kanun'un 30/1-b maddesine dayandırıyor. Bu madde; sürücünün görüşünü engelleyecek veya bir kaza anında araç içindekiler için tehlike oluşturabilecek her türlü aksesuar, süs ve eşyanın kullanımını yasaklıyor. Eğer dikiz aynasına asılan koku, sürücünün ön camdan dışarıyı görmesini zorlaştırıyor veya kör nokta oluşturuyorsa, trafik polisinin takdir yetkisiyle cezai işlem uygulanıyor.

2026 DİKİZ AYNASINA KOKU ASMA CEZASI NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranlarına göre trafik cezaları önemli ölçüde yükseldi. Sürücülerin görüş açısını kapatan koku, tespih veya süs eşyaları nedeniyle kesilen ceza tutarları güncellendi. Geçtiğimiz yıl 2.167 TL olan ihlal bedeli, 2026 yılında 2.719 TL olarak uygulanıyor. Bu ceza tebliğ edildikten sonra 30 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirimle 2.039,25 TL'ye düşüyor. Ayrıca bu kural ihlali, sürücünün siciline 20 ceza puanı olarak işleniyor.

ARAÇ İÇİ KOKULAR NEREYE ASILMALI?

Trafik cezasıyla karşılaşmamak ve en önemlisi sürüş güvenliğini riske atmamak için uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. Dikiz aynası yerine, havalandırma ızgaralarına takılan veya vites konsolu gibi alt bölgelerde konumlandırılan kokuların tercih edilmesi gerekiyor. Aynadan sarkan büyük aksesuarlar veya ipli geniş kokular, özellikle sağ ön çapraz görüşü kapatıyor. Bu durum doğrudan sürücülerin trafik denetimlerine takılmasına yol açıyor.

TRAFİKTE 30/1-B MADDESİ NEDİR?

30/1-b maddesi, görüşü engelleyen cam filmlerini, abartı egzozları ve dışarıdan bakıldığında görüşü kısıtlayan tüm teknik değişiklikleri kapsıyor. 2026 güncel trafik cezası listesinde "standart ihlal" kategorisinde yer alan bu madde, trafik güvenliğini tehlikeye atan aksesuarların araçlarda tamamen kullanılmamasını hedefliyor. Denetim sırasında kurala uymayan araçlar için ayrıca eksikliğin giderilmesi adına süre verilebiliyor veya araç trafikten men edilebiliyor.