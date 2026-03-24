Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir gayrimenkul satış sürecini başlatıyor. Aralarında İzmir’in de bulunduğu 42 ilde yer alan toplam 390 muhtelif arsa, açık artırma yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

Satışa çıkarılan arsalar; ticaret, konut, tarım, plansız alan ve kentsel gelişim alanı gibi farklı nitelikler taşıyor. Bu kapsamda farklı bütçelere hitap eden seçenekler dikkat çekiyor.

Açık artırma tarihleri ve yer bilgisi

Açık artırmalar 2 Nisan 2026 Perşembe ve 3 Nisan 2026 Cuma günleri saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Müzayede, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile İstanbul TOKİ Hizmet Binası’nda fiziki olarak yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de teklif verilebilecek.

Görselde yer alan bilgilere göre, İzmir’in de bulunduğu ilk grup iller için satış 2 Nisan’da yapılacak. Böylece İzmir’deki arsalar ilk gün yatırımcılarla buluşacak.

Ödeme seçenekleri ve indirim detayı

Satışa sunulan arsalar için alıcılara iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Buna göre;

Yüzde 25 peşinatla kalan tutar 24 ay vadeyle ödenebilecek

Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak

Bu fırsat, özellikle İzmir gibi büyük şehirlerde yatırım yapmak isteyenler için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Katılım teminatı şartları açıklandı

Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, toplantı öncesinde teminat yatırması gerekiyor. Teminat ödemeleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. adına, Halk Bankası Halkalı Şubesi hesabına yapılacak.

Belirlenen teminat tutarları ise taşınmazın muhammen bedeline göre değişiyor. Buna göre en düşük teminat 15 bin TL, en yüksek teminat ise 32 milyon TL olarak belirlendi.

İnternetten katılım ve işlem süreci

Müzayedeye fiziki katılımın yanı sıra çevrim içi olarak da teklif verilebilecek. Ancak internet üzerinden katılacak kişilerin de öncesinde teminat yatırması ve gerekli belgeleri eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

Yetkililer, belgelerin imzalı ve eksiksiz olması gerektiğini hatırlatırken, başvurularda yapılacak eksik işlemlerin katılımı engelleyebileceğini belirtiyor.

İzmir arsaları ilk gün satışta olacak

Görselde yer alan listeye göre İzmir, 2 Nisan’da satışa sunulacak iller arasında yer alıyor. Bu durum, yatırımcıların özellikle ilk gün yoğun ilgi göstermesine neden olması bekleniyor.

Satış süreciyle birlikte yatırımcıların hem uygun fiyat avantajı hem de uzun vadeli ödeme kolaylığıyla arsa sahibi olma imkanı bulacağı ifade ediliyor.