Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de belediye çalışanlarını yakından ilgilendiren kritik bir görüşme bugün gerçekleşiyor. Cemil Tugay ile DİSK Genel-İş temsilcileri bir araya geldi.

Toplantının saat 13.30’da başlaması planlanıyordu ancak ertelenerek 15.45’e alındı. Görüşmeye, DİSK İzmir Şube Başkanları ile birlikte DİSK Ege Bölge Temsilciliği’ne yeni atanan Deniz Şahin Gümüştekin de katıldı.

Tugay ile yapılan görüşmenin ardından, toplantıya katılan şube başkanlarının, sendikada kendi aralarında yönetim kurulu düzeyinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği öğrenildi.

Masada neler yer alacak?

Taraflar arasında yapılacak görüşmede, uzun süredir gündemde olan çalışma koşulları ve mali haklara ilişkin sorunların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. Belediye bünyesinde görev yapan işçilerin özellikle iş kolu sınıflandırmasından kaynaklanan sorunları toplantının ana başlıklarından biri olacak. Güvenlik personelinin NACE kodu üzerinden yaşadığı sıkıntıların çözümü için sendika somut adımlar talep edecek.

Görüşmede ayrıca maaş ödemelerinde yaşanan aksaklıklar, yan haklar ve son dönemde gündeme gelen gecikmeler de masaya yatırılacak. Sendika yetkilileri, belediye çalışanlarının geriye dönük yaklaşık 80-90 bin TL’yi bulan alacaklarının bulunduğuna dikkat çekiyor.

Toplantıdan çıkacak sonuç, hem çalışanların mali haklarının iyileştirilmesi hem de çalışma barışının sağlanması açısından belirleyici olacak. Öte yandan, görüşmelerden somut bir uzlaşı çıkmaması halinde sendikanın yeniden eylem sürecini başlatabileceği ifade ediliyor.