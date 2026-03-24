Son Mühür / Erkan Doğan - Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesinde radyoloji personelinin kullandığı personel tuvaleti kapatıldı. Personeller, hasta ve yakınlarının kullandığı tuvaleti kullanmak zorunda kalırken, kapatılmış, idare ile görüşmelerimiz sonucunda yeni bir personel tuvaleti tahsis edilmişti.

Ancak şuan A Blok giriş katında çalışan hem radyoloji hem de diğer birimlerin kullandığı personel tuvaleti yeniden kapatılmış ve personele tuvalet tahsis edilmemiştir. Konu ile İlgili açıklama yapan SES İzmir 2 no’lu Şube Eş Başkanı Osman Maçça "Yaklaşık bir yıldır bahse konu olan ve çeşitli sözler verilen personel tuvaletleri ile ilgili olarak artık tıkanmış bir sürecin içerisine girilmiş durumda. Şöyle ki; daha önce personellere tahsis edilen bir tuvalet, hatta iki tuvalet, daha sonra yeni bir yapılanma çerçevesiyle iptal edilip personellere tahsisinden vazgeçilmiştir. Bununla ilgili olarak işyeri temsilcilerimizin başhekimle sendika olarak yapmış olduğu görüşmelerde bu konuyla ilgili idarenin de rahatsızlık duyduğu, personele ait bir tuvaletin olması gerektiği ve bununla ilgili çalışma yapacakları tarafımıza iletilmiştir. Bu sözlerine rağmen uzun süre bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır ve maalesef personeller hastalarla aynı tuvaletleri kullanmak zorunda bırakılmıştır. Bunun sağlık emekçileri açısından hijyen, enfeksiyon ve hastane çalışan güvenliği açısından riskli sonuçlar doğurabileceği idareye defalarca iletmiştir. Sonunda bir tane tuvalet personele tahsis edilmiş fakat bu tuvalet tahsis edildikten ve personelin kullanımına açıldıktan bir süre sonra yine aynı başhekimlik, hastanedeki tuvalet sayısının yetersiz olmasından kaynaklı olarak bu tuvaletin de hasta ve hasta yakınlarına açılarak genel kullanıma açılacağını söylenmiş ve personele tahsis edilen tuvaletler hasta kullanımına açılmıştır. Bu süreç çerçevesinde yaklaşık 200 tane sağlık emekçisinin kullandığı zemin katta personele ait herhangi bir tuvalet maalesef kalmamıştır" diye konuştu.

Hastane ınstagram sayfası yorumlara kapatıldı

Maçça, sözlerini şöyle sürdürdü, "Bununla ilgili çeşitli yollardan tepkisini dile getirmeye çalışan ya da çözüm bekleyen sağlık emekçilerine maalesef hastane idaresi kör sağır olmuş durumdadır. Yine bu konuyla ilgili sosyal medyadan duruma yönelik sitemlerini ve çözüm önerilerini ya da çözümü bekleyen arkadaşlarımızın hastane instagram sayfasında personellerimiz için yeni alanlar açıyoruz başlıklı gönderiye yapmış oldukları yorumlar da başhekimlik tarafından tepki toplamış, hastanenin instagram sayfası yorumlara kapatılmış, bu yorumu yapan personel arkadaşlarımız hakkında da inceleme başlatılmıştır. Yani amaç burada üzüm yemek mi yoksa bağcıyı dövmek mi? Bu konuda gerçekten idarenin nasıl bir tutum alacağını merak ediyoruz. Yaklaşık 200 sağlık emekçisinin en insani ihtiyacını gidereceği bir tuvaletinin bulunmaması açıklanabilir durum değildir"