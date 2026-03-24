Son Mühür/Merve Turan- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU ile İZDENİZ’in yönetim yapısına yönelik eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı eleştiri serisine yenisini ekleyip video paylaşan Kaya, her iki kurumda da uzmanlık alanlarına uygun kadroların yer almadığını savundu.

“Su yönetiminde uzman isimler yer almalı”

İZSU’nun yönetim kadrosunda su alanında uzman bir ismin bulunması gerektiğini dile getiren Kaya, kentin içme suyu, yer altı su kaynakları ve havzalarına ilişkin kararların bilimsel bir bakış açısıyla alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Kaya, su yönetiminde görev yapan kadroların mesleki yeterliliğinin önemine dikkat çekerek, mevcut yapıda bu alanda uzman kişilerin yer almadığını öne sürdü.

Kaya, İZSU’nun genel müdürlük ve yönetim yapısında ağırlıklı olarak inşaat ve endüstri kökenli isimlerin bulunduğunu belirterek, “İzmir’de suya ilişkin kararlar alınıyor ancak bu kararlar, su alanında uzman olmayan kadrolar tarafından veriliyor” görüşünü dile getirdi.

İZDENİZ için de benzer eleştiri

Açıklamasında İZDENİZ’e de değinen Kaya, deniz ulaşımı alanında faaliyet gösteren kurumun yönetiminde de denizcilik konusunda uzman isimlerin bulunmadığını savundu. Kurumlarda uzmanlık yerine farklı ilişkilerin belirleyici olduğunu iddia eden Kaya, liyakat ilkesinin geri plana itildiğini ileri sürdü.

Kaya, geçmiş dönemlerde İZDENİZ yönetiminde farklı meslek gruplarından kişilerin görev yaptığını hatırlatarak, belediye iştiraklerinde görev dağılımının uzmanlık esasına göre yapılması gerektiğini söyledi.

“Bedelini kent ödüyor”

Yerel yönetimlerde bilimsel yaklaşım ve liyakat anlayışının esas alınması gerektiğini belirten Kaya, kurumların ancak bilgi ve uzmanlıkla güçlü kalabileceğini ifade etti. İzmir’de yaşanan bazı altyapı ve hizmet sorunlarının temelinde bu yaklaşım eksikliğinin bulunduğunu savunan Kaya, “Yerel yönetimler bilimi dışladığında bunun sonucunu şehir yaşar” değerlendirmesinde bulundu.