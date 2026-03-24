Son Mühür / İzmir gündeminden düşmeyen ve atıl durumda kaderine terk edilen Zübeyde Hanım Huzurevi’ne dair tartışmalar, yerel siyasette eşine az rastlanır bir "halef-selef" kavgasına dönüştü. Karşıyaka Belediyesi’nin SGK borçlarına karşılık bakanlığa devredilmesi planlanan bina üzerinden yükselen "kamu zararı" iddiaları üzerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan dikkatleri çeken bir çıkış geldi. Usta gazeteci Hasan Çölmekçi, Gündem Masası programında Tugay ile yaptığı 18 dakikalık kritik görüşmenin perde arkasını Son Mühür ekranlarında paylaştı.

Çok konuşulacak çıkış: “Karşıyaka’da o iki hizmet kapalı”

Bir önceki programda Zübeyde Hanım Huzurevi üzerinden Tugay’ı eleştirdiklerini ve ‘Kamu zararı var’ yorumunda bulunduklarını hatırlatan gazeteci Çölmekçi, “Program ve çıkan haberlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ‘Sizi bilgilendirmek istiyorum’ diyerek bana mesaj yollamış. Kendisiyle uzun süreli bir görüşmemiz oldu. Yaklaşık 18 dakika gibi bir açıklama yaptı ve Karşıyaka Belediye Başkanı ile ilgili çok önemli iddialarda da bulundu. Hedef alındığını, halefi belediye başkanı Yıldız Ünsal’ın kendisinin Karşıyaka’da ne kadar hayata geçirdiği proje varsa hepsinden vazgeçtiğini; bunun yanı sıra belediyeyi iddia edildiği gibi borç içinde değil, borçsuz bıraktığını dile getirdi. “Denizkent Balık Restoran’da kimse yer bulamıyordu, bir hafta önceden yer ayırtıyorlardı. Şu anda burası kapalı. Yine Park Kafe de kapalı. En çok para kazandığımız restoranları şu anda işletmiyorlar” dedi. Sebebini sorduğumda da ‘İşletme hatası. Aldığımız garsonları değiştirdi, ‘Kar edemiyorum’ dedi” cevabını verdi. “Bunları anlattığımızda da ‘Ben bunu açarsam sözümden dönmüş olurum, küçük düşerim. Cemil Tugay’ın sözüne gelmiş olurum” demiş, Yıldız Hanım. Başkan Tugay, Ünsal için bir de açık açık ‘Yalan söylüyor. Kamuoyunu yanlış bilgilendirip yalan bilgi veriyor’ dedi” diyerek yaşanan görüşmeyi aktardı.

Başkan Tugay’ın ‘Huzurevi’ önerisini açıkladı

Gazeteci Çölmekçi, Başkan Tugay ile Zübeyde Hanım Huzurevi meselesini de konuştuklarının bilgisini vererek, “Başkan Tugay, ‘Yaşlı Bakım Evi Karşıyaka Belediyesi’nin üzerine geçmişti. Belediyenin üzerine geçtikten sonra burayı SGK borçlarına karşı bakanlığa devredecektik fakat 13 milyon lira gibi bir rakam çıkardılar. Bu rakam çok düşüktü. Ben bunun yükseltilmesi için itiraz ettim, dilekçem var. Heyet gelip bakacaktı ama bakılmadı. Benim o zamanki piyasa araştırmama göre 250 ila 270 milyon lira bir değeri vardı. O zamanki değerden hesaplansın ben burayı satın alayım. Güçlendireyim ve hizmete sokayım’ dedi. Başkan Tugay’ın Karşıyaka Belediyesi’ne böyle bir önerisi var. Bilmiyorum, Karşıyaka Belediyesi ne der… Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ‘Ben bu bilgileri size vermek zorundaydım’ diyerek, kendi partisinden olan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın kendisiyle rekabet içinde olduğunu dile getirdi. Biz bir gazeteci olarak herkesi eleştirebiliriz. Ancak insanların da her zaman söz hakkı vardır. Cemil Tugay’ın bana söylediklerini aktarmak zorundayım” ifadelerini kullandı.