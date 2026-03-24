Manisa’dan Bozdağ’a zirve tırmanışı için giden amatör dağcı Umut Tanrıkulu, günler süren aramanın ardından sığındığı bir bağ evinde sağ olarak bulundu. Zorlu hava koşullarında hayatta kalma mücadelesi veren Tanrıkulu’nun yorgun ve bitkin görüntüsü dikkat çekti.

Arama kurtarma çalışmaları Kiraz’a kaydırıldı

Salihli’nin Burhan Mahallesi’nden cumartesi günü Bozdağ’a tırmanışa çıkan Umut Tanrıkulu, olumsuz hava koşulları nedeniyle yönünü kaybetti ve yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları, izlerin takibiyle Kiraz ilçesi sınırlarına doğru genişletildi.

Muhtarın dikkati hayat kurtardı

İzmir'in Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban, kendi bağ evinden yükselen dumanı fark etti. Bölgeye giden Çoban, evin içinde günlerdir kayıp olarak aranan dağcıyla karşılaştı. Tanrıkulu’nun iki gün boyunca evde kalarak soba yaktığı ve bacadan çıkan duman sayesinde fark edildiği öğrenildi.

Bağ evinde yorgun ve bitkin şekilde bulunan Tanrıkulu’nun sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu bildirildi. İlk kontrollerinin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen dağcının, sağlık durumunun takibe alındığı kaydedildi.