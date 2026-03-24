Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD) Başkanı Zafer Koç, 25-29 Mart tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecek İZFURNEX Mobilya Fuarı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Başkan Koç, fuarın hem kent ekonomisine hem de mobilya sektörüne önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Zafer Koç: Beklentimiz fuarımıza yurt dışından yoğun katılım olması

25-29 Mart tarihleri arasında Gaziemir’de bulunan Fuar İzmir’de gerçekleşecek olan İzmir Mobilya Fuarı’na özellikle iç piyasadan katılımcıların yoğun olarak katılacağının altını çizen İZMOD Başkanı Zafer Koç, beklentilerinin yurt dışından da katılım olduğunu belirterek, “Özellikle iç piyasa genelinde tedarikçilerimiz başta olmak üzere kentimizin genelinden katılımcının yoğun olarak fuarımıza katılacağını düşünüyorum. Tabii ki bizim beklentimiz Orta Doğu’dan, Avrupa’dan kalabalık bir heyetin buraya gelmesidir. Bunun bütün girişimlerini yaptık. Umarım bu tabloyu fuar alanında görebiliriz.” şeklinde konuştu.

“Ses getireceğimize inanıyorum”

Ayrıca, bir süredir ABD ile İran arasında devam eden ve piyasaları alt üst eden savaşın fuara minimum etki edeceğini aktaran Başkan Koç, fuarın ülke genelinde ses getireceğini vurgulayarak, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Savaşın fuara etkisinin olacağını düşünüyorum. Ancak bizim açımızdan vahim bir tablo oluşmayacak. Yeni tasarımların ve yeni trendlerin çok önde olduğunu özellikle, yatak odası ve yemek odalarının yeni sunumlar ile tasarımların ön planda olacağını düşünüyorum.

Çok ciddi bir tasarımla karşılaşacak sektör temsilcileri. Fuarımızın güzel geçeceğini ümit ediyorum. Çünkü yeni bir mobilya kültürünün doğuşu olacaktır. Eski yıllarda nasıl İzmir bu konuda ön plandaydı, burada tüm sektör paydaşlarının katkılarıyla daha güzel yarınlarımızı hazırlayacağımıza ve lider olarak ses getireceğimize inanıyorum.”