Küresel ölçekte devam eden çatışmaların enerji piyasaları üzerindeki baskısı, Türkiye’deki akaryakıt pompalarına dev bir zam dalgası olarak ulaştı. Savaşın etkisiyle tırmanışa geçen ham petrol fiyatları, yerel piyasada akaryakıt ürünlerinin maliyet yapısını temelden sarstı. Bu doğrultuda, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarında yüksek oranlı artışlara gidildi. Özellikle nakliye ve lojistik sektörünün ana kalemi olan motorindeki keskin yükseliş, litre fiyatlarının bazı bölgelerde kritik eşikleri aşmasına neden oldu.

Motorinde tarihi artış: ÖTV desteği sona erdi

Haftanın son iş gününde alınan kararla birlikte motorinin litre fiyatına tam 6,58 TL tutarında dev bir zam uygulandı. 20 Mart Cuma günü itibarıyla yürürlüğe giren bu düzenlemede dikkat çeken en önemli detay, motorindeki Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) tamamen sıfırlanmış olmasıdır. Bu durum, maliyet artışının vergiden karşılanabilecek bir alan kalmaması nedeniyle doğrudan ve bütünüyle pompa fiyatlarına yansımasına yol açtı. Tüketiciler, bu gece yarısı itibarıyla tarihin en yüksek tek seferlik artışlarından biriyle karşı karşıya kaldı.

Benzin fiyatlarında yeni seviye: Vergi marjı daralıyor

Akaryakıttaki zam furyasından benzin grubu da payını aldı. Gece yarısı devreye giren düzenleme ile benzinin litre satış fiyatına 93 kuruş ekleme yapıldı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, benzinde artışların bir kısmını göğüsleyen eşel mobil sistemi benzeri vergi korumasında alan giderek daralıyor. Son zamla birlikte benzinde vergiden karşılanabilecek feragat tutarı 4,60 TL seviyelerine kadar gerileyerek, gelecekteki olası maliyet artışlarının doğrudan fiyata yansıma ihtimalini güçlendirdi.

Motorin 80 lira sınırında

Piyasalara yansıyan son rakamların ardından Türkiye genelinde akaryakıt fiyat tabelaları yeniden güncellendi. İstanbul’da motorinin litre fiyatı yaklaşık 77,65 TL’ye çıkarken, Ankara’da 78,77 TL ve İzmir’de 79,05 TL seviyelerine ulaştı. Lojistik maliyetlerin eklendiği doğu illerinde ise motorin fiyatları 81 TL'yi bularak psikolojik sınırı geçti. Benzin tarafında ise tablo; İstanbul’da 62,96 TL, Ankara’da 63,94 TL ve İzmir’de 64,23 TL şeklinde şekillendi. Doğu bölgelerinde benzinin litre fiyatının 66 TL sınırına dayandığı gözlemlendi.