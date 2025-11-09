Süper Lig'de istikrarlı yükselişini sürdüren Göztepe, Kasımpaşa deplasmanından 2-0'lık net bir galibiyetle döndü. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, İzmir ekibi bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanma başarısını gösterdi. Bu kritik zaferle birlikte sarı-kırmızılılar, 12 maç sonunda topladığı 22 puanla milli araya Avrupa kupaları potasında girdi. Göztepe, deplasmanda dört maçlık galibiyet hasretini de bu zorlu İstanbul mücadelesinde sona erdirdi.

Juan galibiyetlerin mimarı oldu

Takımın Brezilyalı golcüsü Juan, Kasımpaşa karşısında attığı iki golle galibiyeti getiren isim oldu ve bu sezon ilk deplasman gollerini kaydetti. Juan, daha önce Başakşehir ve Gençlerbirliği maçlarında da takımını zafere taşımış, böylece Göztepe’nin son üç galibiyetinin tamamında gol sevinci yaşamıştı. 23 yaşındaki oyuncunun gol attığı son üç maçı da kalesinde gol görmeden kazanan sarı-kırmızılılar, bu istikrarıyla dikkat çekiyor.

Stoilov: Özgüven ve disiplin önemliydi

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Kasımpaşa galibiyetinin ardından bu sonucun "çok değerli" olduğunu belirtti. Bulgar çalıştırıcı, özellikle taktiksel disiplini 90 dakika boyunca korumalarının önemine değindi ve takımın organizasyonel ve özgüven açısından kendisini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Stoilov, maç sonunda taraftarların çağrısına rağmen tribünlere gitmemesini, bu tür kutlamaların sezon içinde oyunculara ait olduğu yönündeki kişisel felsefesiyle açıkladı ve asıl kutlamanın sezon sonunda olacağını ima etti.

Atatürk unutulmadı

Göztepe takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümü arifesinde unutmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmaya "Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı tişörtlerle çıkarken, maç formasının göğsünde de Ata'nın fotoğrafını taşıdı.