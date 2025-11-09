Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir olağan il kongresinde başta ikinci çözüm süreci olmak üzere birçok konuda AK Parti iktidarını eleştirerek, önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Müsavat Dervişoğlu: Bana sahip çıkın

İzmir’in kendisi için nefes aldığı yer olduğunun altını çizen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “İzmir benim nefes aldığım yerdir. Mustafa Kemal’in ilkelerini kendisine rehber eden kenttir İzmir. Mustafa Kemal’i unutmaya çalışıyorlar ama hala bu ülkede ondan büyük kimse yok. Hala onun fikirlerinin takip ederek, Cumhuriyet’i yaşatmaya çalışıyorlar.

Kim ne yaparsa yapsın kimse Mustafa Kemal’i bu milletin kalbinden sökemez. Mustafa Kemal için Anıtbakir’in çevresinde lokma döktüreceğiz. Ben burada sizin adınıza konuşuyorum. Atatürk sadece anılmaz, anılmaya çalışılır. Eskiden Atatürk haftası ilan edilirdi, konferanslar verilirdi. Bu faaliyetler yerine getirilirdi. Yarın okullar kapalı, çocuklar Mustafa Kemal’i anamayacak bunu kim yapıyorsa bu memlekete ihanet ediyordur.

İktidar olduğumuzda andımızı okutmak bizim boynumuzun borcudur. Ben bu kongredeki herkesi tanıyorum, büyük emekler verildiğini görüyorum. Zor günlerde sizlerin partimize nasıl sahip çıktığını biliyorum. Söylediklerim tamamen kalbimden söylediklerimdir. Birisi bir yanlışlık yaparsa adı gibi emin olsun karşımızda bizi bulacaktır. Bana sahip çıkın, aranıza şeytan sokmayın.” diye konuştu.

"İhanete tek başımıza direniyoruz"

Öte yandan, ikinci çözüm süreci ile ilgili eleştirilerde bulunan ve süreci tuzak olarak nitelendiren İYİ Parti lideri Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Öyle yağma yok herkes bu ülkede ettiğini bulacaktır. Bunu buradan ilan ediyorum. Kim ki Atatürk ile uğraşıyor bunun hesabını verecektir. Okyanus ötesinden bir senaryo yazıldı. En başından itibaren yazdık. Bu konuyla ilgili Türkiye’nin tecrübeleri var dedik. Bu tuzağa düşmeyin dedik ama bizi dinlemediler.

Hala milli birliğimizin zaafa uğratılmasından bahsediyorlar örgütlerini güya fesh ederken bile Cumhuriyet’in tapu senedi olan Lozan’a saldırıyorlar. Bunlar Sevr’e uşaklık yapıyorlar bunların tuzağına düşmeyin dedik. Deri değiştiren yılana inanmayın dedik. Bunları bir tek biz söyledik, son kaleyi biz savunduk son siperi biz kazdık.

Şimdi hepsi bir, biz tekiz ve sonuna kadar hep beraberiz. Geldikleri gibi gidecekler. Şimdi biz bunları yapıyoruz, Türkiye’deki bütün bu olumsuzluklara karşı direniyoruz. Bize olan düşmanlığın eskisinden daha fazla olacağını mutlaka kabullenin. İhanete tek başımıza direniyoruz. Bu tuzağa karşı tek başımıza mücadelede bulunuyoruz.”