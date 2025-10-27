Son Mühür- Haziran ayında 2027 sezonu sonuna kadar Juventus'un başında kalacağı sözleşmeyi imzalayan İgor Tudor'un koltuğu sallanıyor.

Son 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle üç puana hasret kalan siyah beyazlılar, Seri A'da sekiz maç sonunda sekizinci sırada kendine yer bulabilmiş durumda.

Milli yıldız Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus, Seri A'da sekiz maçta sadece dokuz gole ulaşbilmiş durumda.

Göreve geldiği 2024-2025 sezonunda takımını dördüncülüğe çıkararak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden Juventus'ta uzun süredir Tudor'la yönetim arasında sorun olduğu biliniyordu.

Romano'dan değişim sinyali...



Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano,

''Juventus, son dönemde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor'u görevden alma eşiğinde. Kulüp, yeni teknik direktör için resmi adımların yakında atılacağı bir değişikliğe karar verdi.'' açıklamasında bulundu.

Juventus Seri A'da son oynadığı karşılaşmada deplasman Lazio'ya 1-0 mağlup olmuş, ortaya konan kötü oyunun ardından Juventus taraftarları sosyal medyada Tudor'un kovulması için mesaj yağmuru başlatmıştı.

